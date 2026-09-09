Ducati responde: ¿Ha minado Marc Márquez la moral de Pecco Bagnaia?

Desde que el ilerdense desembarcó en el equipo de Borgo Panigale, el nivel del italiano ha caído en picado.

Con 143 puntos, ninguna victoria y cuatro podios, Pecco Bagnaia se sitúa octavo en el Mundial de MotoGP, a casi 100 unidades de su compañero de equipo, Marc Márquez.

Si en 2025 el de Cervera 'bailó' al italiano, este 2026, a pesar de la lesión que arrastraba de Indonesia y de la nueva operación a la que se sometió, no está siendo menos.

De hecho, el pobre nivel del italiano, bicampeón de MotoGP, ha llevado a Ducati a prescindir de sus servicios de cara a la próxima temporada y a contratar a Pedro Acosta.

Durante una entrevista con 'Mundo Deportivo', a Davide Tardozzi le han preguntado si la presencia de Marc en el equipo ha afectado a Bagnaia.

El team manager ha sido tajante al respecto: "No creo que Márquez haya influido nada en las prestaciones de Pecco".

De hecho considera que el '93' ha tratado de ayudar en todo lo que ha podido al '63': "Marc ha sabido crear muy bien una relación de trabajo, de confianza y de desarrollo de la nueva moto con Pecco".

Es por ello que cree que el problema es solo de Bagnaia: "No hemos conseguido encontrar el equilibrio que él buscaba al pilotar la moto. Lamentablemente, no ha logrado seguir los pasos que hemos dado con la moto".