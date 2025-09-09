Marc Márquez vuelve a elogiar el papel de Alex: "Es el único piloto de Ducati..."

El de Cervera recuerda que sólo Alex ha podido derrotarle en una sprint y también en una carrera larga de domingo: "Es muy rápido en mis puntos débiles".

Alex Márquez se llevó el triunfo en el Gran Premio de Cataluña con su hermano Marc segunda. Una fiesta total con los fans y la demostración, una vez más, de que este mundial de MotoGP es de los Márquez. Marc volvió a sacar pecho por lo que está haciendo su hermano con la satélite de Ducati.

Destaca que es el único piloto Ducati que le está plantando cara. Porque Pecco Bagnaia ni está ni se le espera... y eso que lleva la oficial.

"Alex ha sido el único piloto de Ducati por lo que va de temporada que ha sido capaz de ganarme en una sprint, que fue Silverstone, y de ganarme aquí. Ayer me ganaba ya, se cayó, pero hoy lo ha gestionado de la mejor manera", ha dicho el líder del mundial, que está a un paso de volver a salir campeón.

"Él es muy rápido en mis puntos débiles y al revés, en mis puntos fuertes, tipo circuitos como Balaton Park, que es ratonero y 'antipilotajes', ahí donde son mis puntos fuertes. Pero aquí, en estos circuitos tan largos, es donde sufro más. Lo más importante para mí es que sufriendo, jugándomela y al final un error cuando había perdido el rebufo lo he perdido todo. Estaba con él, estaba cerquita, lo veía, pero no he podido. Desde el FP1 era el piloto más rápido en pista, ha hecho el récord de la pista y la carrera veía que el neumático bajaba, pero seguíamos rodando en los 40 bajos y no tiene más", explica el de Ducati.

Marc está convencido de que Alex puede salir campeón: "Es capaz de todo y se lo ha demostrado en el pasado. Quizá no tiene ese extratalentazo que tienen otros pilotos, pero es mucho más trabajador que estos pilotos. O sea, no digo nombres, pero el talento, si no se trabaja, y al revés, con un poquito menos de talento, si no trabajas, eres capaz de todo".

"Ha sido campeón de Moto3, de Moto2 y ahora está segundo en un campeonato que solo está siendo superado por una moto de fábrica y haciendo una temporada casi inmejorable", sentencia Marc.