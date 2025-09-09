La Administración Trump da comienzo a la operación 'Midway Blitz', su redada contra migrantes en Chicago

Un vehículo del Immigration and Customs Enforcement (ICE), aparcado en las afueras del Palacio de Justicia del Condado de Cook

El contexto Donald Trump había avanzado durante semanas que podría enviar tropas de la Guardia Nacional y oficiales federales al bastión demócrata de Chicago para combatir la delincuencia y la inmigración ilegal.

La 'Operación Midway Blitz' ha comenzado en Chicago e Illinois, anunciada por la Administración Trump tras su implementación en Los Ángeles y Washington DC. Según Trump, el objetivo es "arreglar" Chicago. El Departamento de Seguridad Nacional justifica la operación por las leyes de "santuario" que limitan la cooperación con las autoridades federales de inmigración. Ni el alcalde de Chicago ni el gobernador de Illinois fueron informados, y critican la falta de comunicación. Trump, en redes sociales, expresó su intención de combatir la delincuencia e inmigración ilegal, asegurando que solo los criminales serán perjudicados.

La 'Operación Midway Blitz' ya está en marcha en Chicago y parte de Illinois. La Administración Trump dio por confirmado el lanzamiento de estas nuevas redadas que ya sucedieron en Los Ángeles y Washington DC y que ahora intentarán, según Trump, "arreglar" Chicago, bastión demócrata.

El Departamento de Seguridad Nacional estadounidense defiende que la operación era necesaria debido a las leyes de "santuario" de la ciudad y el estado, que limitan la cooperación con las autoridades federales de inmigración. La operación no ha sido trasladada ni al alcalde de Chicago, Brandon Johnson, ni al gobernador de Illinois, J. P. Ritzker, que critican los planes del presidente de Estados Unidos. "La Oficina del Gobernador no ha recibido ninguna comunicación formal ni información de la Administración Trump", declaró Matt Hill, portavoz de Pritzker, que añade: "Al igual que el público y la prensa, nos enteramos de sus operaciones a través de las redes sociales, ya que intentan montar un reality show".

Trump había avanzado durante semanas que enviaría tropas a Chicago para combatir la delincuencia y la inmigración ilegal. En una publicación en Truth Social, el mandatario criticó a Pritzker por no haber solicitado ayuda a su Administración.

"Quiero ayudar a la gente de Chicago, no hacerles daño. ¡Solo los criminales saldrán perjudicados! Podemos actuar con rapidez y detener esta locura", escribió Trump. En otra publicación, Trump publicó un meme basado en la película 'Apocalipsis Now' de 1979, sobre la guerra de Vietnam, que mostraba una imagen del horizonte de Chicago con llamas y helicópteros, evocando el mortal ataque de helicóptero a una aldea vietnamita en la película.

En el comunicado de prensa que anunciaba la operación en Chicago, el Departamento de Seguridad Nacional publicó una lista de varios inmigrantes que se encontraban sin permiso en Estados Unidos y que fueron condenados por delitos y presuntamente liberados por cárceles de Illinois. Los delitos incluían asalto, robo, posesión de drogas y otros, así como acusaciones de pertenencia a pandillas.