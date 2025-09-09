Israel lanza un ataque contra líderes de Hamás en Doha, Qatar

Los detalles Se han registrado varias explosiones en la capital de Qatar, país que ejerce de mediador. El Ejército israelí ha confirmado un "ataque de precisión" contra "altos mandos" del grupo islamista, sin precisar dónde.

El Ejército de Israel ha anunciado un "ataque de precisión" contra "altos mandos" de Hamás este martes, poco después de que se registraran varias explosiones en la capital de Qatar, Doha.

El Ministerio de Exteriores qatarí ha confirmado que Israel ha atacado a "varios miembros de la oficina política del movimiento Hamás en Doha", recoge Efe. El país, que ejerce de mediador en el actual conflicto en Gaza, ha lanzado una investigación "al más alto nivel" sobre un ataque que ha tachado de "cobarde": "Este asalto criminal supone una flagrante violación de todas las leyes y normas internacionales y supone una grave amenaza para la seguridad de los qataríes y los residentes en Qatar", ha condenado.

Aunque en un primer momento el Ejército israelí no ha ofrecido más detalles sobre el lugar del ataque, poco antes la cadena 'Al Jazeera' informaba de varias detonaciones en Doha, donde residen miembros del grupo islamista. Fuentes de Hamás han indicado a la citada cadena que el ataque ha estado dirigido contra una reunión de líderes que en ese momento estaban abordando la última propuesta de alto el fuego del presidente estadounidense, Donald Trump.

El comunicado que han publicado las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en redes sociales no especifica dónde ha tenido lugar el ataque, pero asegura que lo ha llevado junto al Shin Bet -el servicio de inteligencia interior israelí- y que su objetivo eran miembros de la dirección de Hamás que "han dirigido las operaciones de la organización terrorista" y "son directamente responsables" de los atentados del 7 de octubre de 2023.

"Antes del ataque, se tomaron medidas para mitigar el daño a los civiles, incluido el uso de municiones de precisión e inteligencia adicional", asegura el comunicado, que agrega que "seguirán operando con determinación para derrotar a la organización terrorista".

La Embajada de Estados Unidos en Qatar, entretanto, ha señalado en sus redes sociales que ha recibido "informes de ataques con misiles en Doha" y "ha ordenado el confinamiento en sus instalaciones". "Se recomienda a los ciudadanos estadounidenses que permanezcan donde están y estén atentos a las actualizaciones en redes sociales", agrega.