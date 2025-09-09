Lorenzo no vio a Marc Márquez agresivo contra Alex: "Fue bastante conservador"

El campeón de MotoGP dice que Marc tuvo que arriesgar y eso le llevó a cometer errores: "No es una pista propicia para él".

Fue Alex Márquez el que cortó la racha de Marc Márquez en MotoGP. En Montmeló, en la carrera del domingo, logró ganarle. No pudo el líder del mundial con el de Gresini. Y Jorge Lorenzo cree que fue "bastante conservador" después de cometer algunos errores en su persecución.

En 'DAZN', El tricampeón de MotoGP analizó la carrera de Marc: "No fue súper agresivo en el intento de contraataque, fue bastante conservador en la chicane".

Cometió errores que no le permitieron acercarse y se quedó en el segundo lugar: "Marc, para intentar ganar en esta pista, no tan propicia para él, tuvo que arriesgar bastante más. Marc, con la lengua fuera, intentó alcanzarle y eso le hizo cometer algún error en alguna frenada".

Llegaron al final de la carrera con las ruedas frescas: "Han gestionado muy bien los neumáticos. Cuando decidieron bajar el ritmo, los demás rodaban un segundo más lento que ellos".

"Alex siempre ha sido un piloto que acumulaba bastantes caídas, pero este año prácticamente no se ha caído. Solo cometió el error con Pedro Acosta en Assen que le salió muy caro", completa Lorenzo.

San Marino es la próxima cita del mundial. No será 'Match ball' para Marc, que tendrá que esperar a Japón, territorio Honda, para levantar el noveno campeonato.