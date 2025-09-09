Los tumbos del PP ante el genocidio: del negacionismo a la condena, con Feijóo instalado en la equidistancia

Los detalles En el PP no se atreven a hablar de "genocidio", pero algunos van más lejos: Almeida directamente niega que exista y el PP de Madrid lo justifica, mientras Feijóo hace equilibrismos.

El PP muestra posturas diversas ante el genocidio de Israel en Gaza. Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, se mantiene equidistante y hace equilibrios, mientras figuras como María Guardiola condenan la violencia sin usar el término "genocidio" y José Luis Martínez-Almeida niega directamente que exista tal situación en Gaza. Carlos Díaz-Pache, portavoz del PP en Madrid, va incluso más lejos, justificando la barbarie de Netanyahu, que ha masacrado a más de 64.500 palestinos en menos de dos años en Gaza.

Israel lleva casi dos años exterminando sin piedad a la población de Gaza, donde ha masacrado a más de 64.500 palestinos, impone el hambre y ha reducido todo a escombros. A la izquierda del PSOE tienen claro desde hace tiempo de que lo que Benjamin Netanyahu está perpetrando allí es un genocidio y Pedro Sánchez se ha sumado en las últimas semanas a denominarlo abiertamente como tal. Fue esa la palabra que usó este lunes al anunciar sancionescontra Israel. Pero en el PP no lo tienen tan claro.

Y es que en el principal partido de la oposición conviven distintas sensibilidades ante la masacre en la Franja, mientras su líder, Alberto Núñez Feijóo, se mantiene anclado en la equidistancia, más centrado en arremeter contra el Ejecutivo. Diferencias internas que han quedado bien patentes en los últimos días: si el domingo la presidenta de Extremadura, María Guardiola, condenaba la "barbarie y el horror", el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, aseguraba este lunes que, a su entender, no hay genocidio en Gaza.

La víspera, su compañera de partido sí que quiso alzar "la voz contra la barbarie y el horror que se está viviendo en Gaza". Aunque no usó la palabra "genocidio", la dirigente autonómica defendió que "no podemos permanecer indiferentes ante tantísimo sufrimiento". "Condeno de manera enérgica el terrorismo y la violencia contra la población gazatí", agregó.

Pero este mismo lunes, tras el anuncio de las nueve medidas de Sánchez, que incluyen formalizar legalmente el embargo de armas a Israel y prohibir la entrada en España de los implicados en el genocidio, Almeida prefirió negar su existencia. "Para mí no hay un genocidio en Gaza", defendió el primer edil de la capital. "No me gusta lo que estoy viendo", admitió el primer edil, para argumentar a continuación que "genocidio fue el del pueblo judío durante la Segunda Guerra Mundial".

Lo hizo durante el Debate sobre el estado de la Ciudad, donde el portavoz de Más Madrid, Eduardo Fernández Rubiño, le reprochó que esperaba que, ahora que es padre, pudiera ponerse en la piel "de las familias que están teniendo que enterrar a sus niños en Gaza entre los escombros" y tuviera "un poco de humanidad" y "empatía".

Más lejos todavía iba Carlos Díaz-Pache, portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, que tachó la declaración institucional de Sánchez de "repugnante" y "antisemita" y acusó al jefe del Ejecutivo de aliarse "con el terrorismo de Hamás en vez de respaldar la lucha contra el terrorismo del Estado democrático de Israel".

Un "Estado democrático" que no duda en asesinar a niños a sangre fría, pero de eso no hizo mención alguna en su discurso, como tampoco lo hay en el que viene manteniendo su jefa, Isabel Díaz Ayuso, que siempre se ha posicionado del lado de Israel.

Díaz-Pache, de hecho, justificó la masacre como "una guerra que no es solo para proteger a su población", sino como "una guerra contra la barbarie terrorista".

Y Feijóo, por su parte, hace equilibrios. Durante una entrevista este mismo lunes, defendió que "lo que está haciendo Israel en la población civil de Gaza es inadmisible", pero a la vez cuestionó las medidas de Sánchez y criticó que no hablara de Hamás en su declaración institucional -aunque sí lo hizo, al inicio de su discurso-.

"Confundir a todos los civiles que viven en Gaza con los terroristas de Hamás, es inadmisible, bloquear la ayuda humanitaria es imperdonable", sostuvo no obstante el dirigente 'popular', que señaló que "Israel tiene que cumplir el derecho internacional". A su vez, recoge Efe, defendió que hay que denunciar lo que está pasando, pero "siendo ecuánimes y siendo ponderados". Hamás, insistió, "es una organización terrorista" y "uno de los principales problemas".