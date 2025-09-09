Ahora

19 muertos en las manifestaciones

Dimite el primer ministro de Nepal después de que las protestas contra su Gobierno acaben con su casa quemada

Los detalles La ola de represión iniciada por el Gobierno, que ha impuesto un estricto toque de queda, ha provocado la dimisión de cuatro ministros que han rechazado el ataque de Oli a la libertad de expresión.

Imagen de archivo del primer minsitro de Nepal, Sharma Oli.Imagen de archivo del primer minsitro de Nepal, Sharma Oli.Europa Press
Crisis política sin precedentes en Nepal. El primer ministro, Sharma Oli, ha presentado este martes su dimisión en medio de una ola de protestas contra el Gobierno por el estallido de varios casos de corrupción y la prohibición de acceder a las redes sociales.

Oli, que se había negado a abandonar la Jefatura del Gobierno pese al incremento de la presión social, ha presentado finalmente su renuncia después de que los manifestantes asediaran e incendiaran su casa, en la localidad de Balkot.

Además, varias viviendas de líderes políticos nepalíes han sido quemadas. La casa del presidente de Nepal, Ram Chandra Poudel, también ha sido vandalizada por un grupo de manifestantes que logró entrar en ella.

La ola de represión iniciada por el Gobierno, que ha impuesto un estricto toque de queda, ha provocado la dimisión de cuatro ministros que han rechazado el ataque de Oli a la libertad de expresión y manifestación.

Estas manifestaciones se han saldado con al menos 19 muertos y más de 300 heridos en las últimas horas, lo que sitúa a estos disturbios como los más graves de la historia del país asiático.

Oli pide "diálogo"

Tras presentar su dimisión, Oli ha convocado una reunión con los líderes de todos los partidos políticos para tratar de buscar puntos de acuerdo que permitan poner fin a la escalada de la tensión. "Tenemos que recurrir al diálogo pacífico para encontrar soluciones a cualquier problema", ha afirmado el ya ex primer ministro nepalí.

