El "premio" que Ducati prepara para Alex Márquez tras su victoria en Barcelona

Davide Tardozzi, jefe de Ducati, desvela que premiarán a Alex con alguna novedad en su moto... o quizá llevando la de última generación la temporada que viene.

Alex Márquez se llevó la victoria en Montmeló por delante de su hermano Marc en lo que se convirtió en una auténtica fiesta en Gresini y en Ducati. Y la marca oficial quiere "premiar" a Alex. Es lo que ha dicho Davide Tardozzi, que está convencido de que tendrá alguna novedad técnica en su moto.

Lo dijo al finalizar el Gran Premio de Cataluña: "En Barcelona, este domingo, se lo merecía Álex. El sábado, por desgracia, cometió un error, pero los dos días era el más rápido en pista, con lo que desde Ducati oficial sólo podemos aplaudirle".

"Premiarán" al de Gresini… aunque no ha querido desvelar cómo: "Nosotros lo premiaremos. Álex recibirá un premio técnico. Gigi Dall'Igna se acuerda siempre de los pilotos rápidos, con lo que, seguramente, Álex tendrá alguna cosa más".

En 'Marca' le preguntaron a Tardozzi si ese premio podría llegar en forma de la última generación para la temporada que viene, pero este no quiso responder.

"¿La GP26? Eso no lo digo yo", sentenció el jefe de Ducati.

Alex sigue brillando y está sorprendiendo. Porque con una Gresini es el único que se puede acercar a Marc. Muy por encima del rendimiento de la otra Ducati, la de Pecco Bagnaia, que sigue perdido cada fin de semana.