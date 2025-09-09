Fuertes lluvias, carreteras cortadas y clases suspendidas en Alicante por un reventón térmico

Las consecuencias Se han suspendido las clases este martes en una veintena de municipios de la provincia, entre los que destacan Alicante, Elche, Torrevieja o Benidorm.

Un fuerte temporal ha azotado el sur de Alicante, dejando más de 30 litros de lluvia por metro cuadrado en minutos, causando destrozos, inundaciones y la caída de árboles. Las autoridades han cerrado carreteras y suspendido clases en una veintena de municipios como Alicante, Elche, Torrevieja y Benidorm. En Callosa de Segura, una intensa lluvia derribó un muro del estadio municipal, aunque no hubo heridos. Las previsiones alertan de posibles lluvias de hasta 40 litros por metro cuadrado en Denia. En Baleares, la tormenta también ha causado inundaciones, manteniendo la alerta naranja en Mallorca hasta la noche.

Un intensísimo temporal en el sur de Alicante ha dejado esta noche acumulaciones de lluvia por encima de 30 litros por metro cuadrado en cuestión de minutos, provocando grandes destrozos, inundaciones y caída de árboles y obligando a las autoridades a cortar carreteras.

Como consecuencia, se han suspendido las clases este martes en una veintena de municipios de la provincia, entre los que destacan Alicante, Elche, Torrevieja o Benidorm.

El reventón térmico húmedo se produjo en apenas unos minutos, afectando a decenas de localidades alicantinas. En Callosa de Segura, una de las más afectadas, una lluvia que apenas duró cinco minutos derribó un muro del campo de fútbol municipal, provocando la caída de una de las torretas de iluminación. Afortunadamente, solo había un operario en el estadio y no hubo heridos.

Pese a que durante la mañana de este martes apenas ha llovido en la zona, las previsiones indican que en algunas ciudades, como en Denia, se podrían producir precipitaciones de hasta 40 litros por metro cuadrado en una hora, una cantidad que provocaría importantes inundaciones. Por ello, se mantendrá la alerta naranja durante toda la tarde.

El temporal también afecta a Baleares

La inestabilidad atmosférica también ha golpeado a las Islas Baleares. En Palma de Mallorca cayeron 31 litros por metro cuadrado entre las dos y las cuatro de la madrugada, produciendo inundaciones en locales y viviendas.

Ante la posibilidad de que el episodio se repita, toda la isla de Mallorca está en alerta naranja hasta las diez de la noche.