El Ejército de Israel ordena evacuar toda la Ciudad de Gaza bajo la amenaza de "demoler" la capital de la Franja

El portavoz del Ejército israelí en árabe, Avichay Adraee, ordenó en la madrugada de este martes a los residentes de la Ciudad de Gaza a evacuarla por completo, en medio de la ofensiva militar para tomar la capital del enclave palestino que Israel lleva a cabo allí desde agosto.

"A todos los residentes de la Ciudad de Gaza y a quienes se encuentran en sus barrios, desde la Ciudad Vieja y Tafah al este hasta el mar al oeste", escribió en su cuenta de X.

Una infografía que acompañó el mensaje indica que la orden afecta a toda la ciudad, donde, según la ONU, viven y se refugian cerca de un millón de personas.

"Por su seguridad, evacúen inmediatamente por la carretera de Al Rashid hacia la zona humanitaria de Al Mawasi", añadió, en referencia al área designada cerca de Jan Yunis, en el sur de la Franja, anunciada el sábado pasado pese a encontrarse ya saturada de desplazados.

Adraee subrayó que el Ejército israelí "está decidido a eliminar a Hamás" y que "operará en la Ciudad de Gaza con gran fuerza, como lo ha hecho en otras partes del enclave". Desde el inicio de la guerra en la Franja, el 7 de octubre de 2023, al menos 64.522 gazatíes han muerto en bombardeos israelíes, según el Ministerio de Sanidad de Gaza, controlado por el grupo islamista Hamás.

Netanyahu ya lanzó un aviso a la población: "Habéis sido advertidos, salid de ahí"

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ya advirtió este lunes a los ciudadanos de Ciudad de Gaza para llevar a cabo la evacuación del principal centro urbano de la Franja, donde el Ejército israelí está intensificando su ofensiva militar tras destruir medio centenar de torres residenciales.

"Hace unos días prometí que derribaríamos los rascacielos terroristas en Gaza. En los últimos dos días, 50 de estos rascacielos han caído: la Fuerza Aérea los ha derribado", celebró el jefe del Ejecutivo israelí. Después, añadió que estos ataque eran "la introducción, el comienzo de la principal operación intensiva".

"Por tanto, aprovecho la ocasión para decirles a los residentes de Gaza: habéis sido advertidos, salid de ahí", sentenció Netanyahu.