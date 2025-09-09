Ducati reconoce que lo están pasando mal con Pecco Bagnaia: "Ver así a un piloto de élite..."

Gigi Dall'Igna, ingeniero jefe de Ducati, dice que las sensaciones con Pecco ahora mismo nada tienen que ver con lo que vivieron en la pasada temporada: "Creemos en él".

Da igual el circuito, da igual que Ducati modifique la moto... Pecco Bagnaia no se encuentra. Está viviendo un auténtico calvario. En Montmeló logró remontar hasta la séptima posición, pero la distancia con los hermanos Márquez volvió a ser enorme (primero Alex y segundo Marc).

Gigi Dall'Igna, ingeniero jefe de Ducati, reconoce que no lo está pasando mal al ver así a Pecco: "Ver a un piloto de élite como Pecco sufrir tanto no me alegra".

"Las sensaciones de Pecco ahora mismo no son las mismas que las del año pasado, y esa es la principal razón de su bajo rendimiento. Estamos trabajando en ello; creemos en él y él cree en nosotros. Todos somos humanos, y a veces no rendimos como esperamos...", dice Gigi en palabras que recoge 'Motosan' este martes.

Siguen defendiendo a Bagnaia a pesar de los resultados. Cada vez más lejos de la cabeza. "Pecco es un piloto importante para Ducati porque nos ayudó a reconquistar el título. Es, después de Casey Stoner, probablemente el piloto más importante para Ducati. Lo ayudaremos a volver y ese es mi objetivo para el futuro", explica el ingeniero de la marca de Bolonia.

Las modificaciones en la moto de última generación son evidentes, pero les sigue sorprendiendo los problemas que está atravesando el campeón italiano: "La GP25 ni siquiera es una evolución de la GP24, sino una combinación de componentes que transforman la GP24 en una GP25. El motor es ligeramente diferente, pero las diferencias se deben a la fiabilidad, no al rendimiento".

"Las diferencias son muy pequeñas, esa es la realidad", sentencia el ingeniero jefe de Ducati, que se proclamó campeón del mundo de constructores en el Gran Premio de Cataluña del pasado fin de semana.