Marc Márquez tiene contrato con Hondahasta 2024. El catalán, gran campeón de MotoGP, podría cambiar de aires una vez que expire su contrato al no tener una máquina en la que confiar y que le permita ganar, o pelear por ganar, un nuevo título del mundo.

De momento, en 2023, no solo no es que no haya ganado una carrera sino que tampoco ha terminado una sola el domingo. El motivo, caídas. Muchas caídas. Caídas que en parte, gran parte, son porque la Honda no es precisamente fiable.

A que tiene que ir al límite en cada trazada y eso, claro está, conlleva más que un riesgo. Riesgo que él asume, y que le ha llevado a ni tan siquiera poder disputar las pruebas de Alemania y de Países Bajos.

"Marc tiene contrato, pero..."

Ahora, es Honda quien se ha pronunciado sobre el futuro de Márquez. Ha sido Alberto Puig, en declaraciones que recoge el periodista Simon Patterson.

"Marc tiene contrato, pero todo el mundo es libre de elegir en su vida", afirma.

Y ojo a lo de después: "Honda no quiere mantener a gente que sea infeliz estando aquí".

Así pues, puerta abierta de la marca para la salida de un Marc Márquez que bien podría estar ante su último año y medio con la marca japonesa.