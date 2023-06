Marc Márquez sufrió otras dos caídas más este fin de semana. En un fin de semana, en Assen, que volvió a perderse después de que le calificasen como 'no apto' para correr. Después de que, incluso, se fuese al suelo de la forma más rara posible al mirar hacia atrás y chocar con otro piloto.

Muchos no entendieron cómo un octocampeón del mundo puede distraerse de tal modo, pero Alberto Puig, manager de Honda dio una rotunda explicación: "Cuando eres piloto y no tienes la seguridad con tu moto, pues lógicamente todo ya se descompone, porque el piloto de motos es un personaje que no duda"

"No puede dudar... no existe la duda cuando vas encima de la moto", y esa sensación es la que sufrentodos los pilotos de la marca HRC, no solo Repsol Honda.

"Frenas tarde y no piensas"

"Te metes en agua rápida y no piensas. Haces todo rápido por instinto. Si ya antes de subirte a la moto sabes que tienes unas limitaciones, no es lo que toca, lógicamente", asumió.

La suma de estas situaciones genera el calvario que está viviendo Marc con 15 caídas en este curso, y sin haber terminado una carrera en domingo.

Sin comodidad y sin seguridad

Con estas circunstancias, el manager de Repsol Honda es consciente de que sus pilotos "no están a gusto": "No van cómodos, y esto es así...Lo sabemos todos los que nos hemos dedicado a esto".

"Y los fabricantes también lo saben. La gente que hace motos saben que la moto... Dentro de que la moto de carreras no es estar en el sofá de tu casa, hay que intentar que sea un sitio en el que el piloto, dentro de que es incómodo, tenga cierta seguridad", expresó.

"Si no tienes eso, el piloto lógicamente no puede rendir", remarcó Alberto Puig.

"La moto está haciendo cosas que no entendemos"

Ante la pregunta de la compañera de 'DAZN' de si la Honda es una moto peligrosa, el dirigente dio su punto de vista: "Yo diría que la moto está haciendo cosas que no entendemos y que está reaccionando de una manera que los pilotos no esperan".

"Hay situaciones como las caídas que se han producido que no hemos entendido todavía por qué", concluyó.

La situación es muy preocupante contemplando las palabras de Alberto Puig. El próximo Gran Premio será el de Kazajistán dentro de 13 días, tiempo insuficiente para que sucedan milagros en el garaje de Honda.