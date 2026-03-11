Von der Leyen recula y subraya ahora el "compromiso inquebrantable" de la UE con el derecho internacional

¿Por qué es importante? La presidenta de la Comisión Europea da un giro de 180 grados tras las críticas recibidas por su discurso pronunciado este lunes. "Nuestro compromiso inquebrantable por la paz, los principios de la Carta de Naciones Unidas y el derecho internacional son tan centrales hoy como lo fueron en nuestra creación", ha expresado este miércoles.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha reculado en su discurso este miércoles y ha dejado claro que la Unión Europea "siempre defenderá" los principios de Naciones Unidas y del derecho internacional.

"Ver cómo está el mundo no reduce nuestra determinación para luchar por el mundo que queremos. La UE se fundó como un proyecto de paz. Nuestro compromiso inquebrantable por la paz, los principios de la Carta de Naciones Unidas y el derecho internacional son tan centrales hoy como lo fueron en nuestra creación. Siempre defenderemos estos principios", ha asegurado Von der Leyen ante el Parlamento Europeo.

Von der Leyen se preguntaba este lunes si el sistema europeo estaba siendo "una ayuda o un obstáculo para nuestra credibilidad como actor geopolítico". "Sé que es un mensaje duro de escuchar y una conversación difícil la que tenemos por delante. Pero también sé que muchos de ustedes han sentido esa tensión en su trabajo cotidiano", expresó Von der Leyen, que no dedicó una mala palabra contra los ataques de Estados Unidos e Israel y sí aseguró que "no debería derramarse ni una lágrima por el régimen iraní".

"Necesitamos un sistema de gobernanza mundial basado en normas. Por supuesto, el sistema de las Naciones Unidas también debe ser replanteado. Y cuando los formatos tradicionales resultan inoperantes, nos corresponde encontrar formas creativas de resolver las crisis más graves de nuestro tiempo", dijo Von der Leyen, que también aseguró que la Unión Europea "ya no puede ser la guardiana del orden del viejo mundo, de un mundo que ha desaparecido y que no volverá".

En su discurso de este miércoles, Von der Leyen también pidió que la Unión Europea ofrezca un "alivio" a los hogares y empresas ante las subidas de precios energéticos que afrontan por el conflicto en Oriente Medio. Según la presidenta de la Comisión Europea, los europeos "ya están viendo el impacto" económico de un conflicto que "ya ha costado a los contribuyentes europeos 3.000 millones de euros adicionales en importaciones de combustibles fósiles".

En España, críticas del PSOE y aplausos del PP a Von der Leyen

En España las reacciones a este discurso han sido totalmente contrarias por parte del PSOE y del PP. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido que el derecho internacional "es lo que nosotros queramos que sea". "El dilema no es un viejo orden versus un nuevo orden, es un orden internacional versus el desorden internacional que nos llevó a dos guerras mundiales", asegura Sánchez en una entrevista en 'elDiario.es'.

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, también ha expresado que donde no hay orden internacional "solo hay la ley de la selva". "Si seguimos apostándole al desorden, llegaremos al caos", opinaba este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Ambos recogieron las palabras pronunciadas por el presidente del Consejo Europeo, António Costa, que rechazó desde un primer momento el discurso de Von der Leyen y afirmó que la Unión Europea "debe defender las normas del derecho internacional".

Sin embargo, desde el PP ha celebrado el "ejercicio de realismo" de Von der Leyen, en palabras del vicesecretario 'popular' de Coordinación Autonómica y Local, Elías Bendodo, que pidió a Europa "actuar con inteligencia y saber moverse en este nuevo orden internacional". A estas palabras se sumaron las de la portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, que ve "evidente que el mundo ha cambiado": "Si tú quieres un mundo con normas tienes que tener la capacidad de imponer esas normas. Y en estos momentos la Unión Europea no tiene la capacidad de imponer esas normas".

