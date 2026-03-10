Las palabras de Djokovic sobre Carlos Alcaraz que están dando la vuelta al mundo

El serbio compartió una jornada de golf junto al murciano y a Zverev, pero el nivel del número 1 del mundo le sorprendió sobremanera.

Durante su día de descanso en Indian Wells, Carlos Alcaraz jugó al golf junto a Novak Djokovic y Alexander Zverev.

Tras vencer a Kovacevic, el serbio concedió una entrevista a 'Tennis Channel' en la que relató cómo discurrió la jornada de descanso junto a sus rivales.

"Fue un día divertido en el campo. Zverev, Alcaraz y yo jugando juntos al golf. Fue la primera vez que jugaba con ellos y fue divertido. Hubo muchas risas, muchos juegos mentales. Fue increíble pasar tiempos con ellos, por supuesto somos grandes rivales, pero es bonito que nos llevemos bien y practicar este deporte fue un buen momento fuera de la pista", arrancó el tenista más laureado de la historia.

De hecho, 'Nole' aseguró que tenía una "excusa" ante su bajo nivel: "No juego tanto como solía hacerlo y la práctica hace la perfección. Esa es mi excusa. Pero los chicos [por Alcaraz y Zverev] son muy buenos. Alcaraz disfruta mucho del golf, también Sascha".

Es más, si el alemán le sorprendió, lo del murciano le dejó mudo: "Alcaraz llega, primer hoyo, hace un drive de 300 yardas, un par 5 y consigue un eagle. ¿Hay algo que no sepas hacer bien? ¿Qué está pasando aquí?".