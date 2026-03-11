Un hombre se entrega a la Policía por su presunta implicación en el incendio mortal de Miranda de Ebro

Los detalles La alcaldesa de Miranda, Aitana Hernando, ha declarado tres días de luto oficial y se ha convocado un minuto de silencio en memoria de las víctimas. El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, se ha mostrado consternado por el incendio.

Un incendio en un edificio de Miranda de Ebro, Burgos, ha dejado tres personas muertas y cuatro heridas, entre ellas dos menores de 7 y 11 años. El fuego, que se inició alrededor de las 22:45 horas, pudo haber sido provocado por el incendio de colchones en el portal del inmueble. Una persona se ha entregado a la policía por su presunta implicación. Los servicios de emergencia respondieron rápidamente, pero dos personas fallecieron en el lugar y otra en el hospital. La alcaldesa ha declarado tres días de luto y el presidente de la Junta ha expresado su consternación y apoyo a las familias afectadas.

Tres personas han muerto y otras cuatro han resultado heridas, dos de ellas menores de 7 y 11 años, en el incendio que se declaró en torno a las 22:45 horas de este martes en un edificio de Miranda de Ebro (Burgos). Según ha adelantado el 'Diario de Burgos', un hombre se ha entregado a la Policía por su presunta implicación en dicho incendio, que se habría provocado —según el citado medio— por el incendio de unos colchones acumulados en el portal de acceso al inmueble, que consta de tres pisos y una buhardilla.

La delegación del Gobierno contra la Violencia de Género recaba datos "por un presunto caso de violencia de género". El hombre, de nacionalidad española, se ha presentado en la comisaría de Miranda al saber que le estaban buscando y los investigadores no descartan ninguna hipótesis, si bien la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha explicado en su perfil de X que están recabando datos por "un presunto caso de violencia de género en la provincia de Burgos". Las fallecidas son dos mujeres españolas de 78 y 58 años y otra colombiana de 24, según los datos que han sido facilitados por el subdelegado del Gobierno en Burgos, Pedro de la Fuente, y el comisario jefe provincial, José Carlos Donoso.

El servicio autonómico de emergencias 112 ha detallado en su web que a las 22:44 horas recibió varias llamadas alertando de un incendio en un edificio situado en el número 10 de la calle Fuente, en el que al menos dos personas estaban en su interior sin poder salir. Las tres personas fallecidas son mujeres de 78, 58 y 23 años.

Desde el 112 se avisó a la Policía Nacional y a la Local, a los bomberos y a las emergencias sanitarias que enviaron dos unidades de soporte vital avanzados, dos ambulancias de soporte vital básico y un equipo médico de primaria. También acudió una UVI móvil de La Rioja y otra de Álava.

El personal de Salud de Castilla y León (Sacyl) atendió en el lugar a siete personas, dos de las cuales murieron y otras cinco fueron trasladadas a un hospital, una de las cuales falleció dada la gravedad de sus heridas.

El concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Miranda, Pablo Gómez, ha explicado a la agencia EFE que por el momento se desconocen las causas del incendio, que ya investiga la Policía Nacional. El fuego se ha producido en un edificio de poca altura situado en la parte antigua de Miranda, sin que se puedan aventurar las causas de lo sucedido, según Gómez. La alcaldesa de Miranda, Aitana Hernando, ha declarado tres días de luto oficial en Miranda de Ebro y se ha convocado un minuto de silencio por las víctimas.

Por su parte, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, a través de un mensaje en la red social X, se ha mostrado consternado por el incendio y ha transmitido su pésame y cariño a las familias de los fallecidos, con el deseo de una pronta recuperación de los heridos. Además, ha enviado un mensaje de fuerza a Miranda de Ebro en estos "momentos tan duros".

