Agostini se hace la gran pregunta sobre Marc Márquez: "¿Se quedará en Ducati o volverá a Honda?"

El piloto más laureado de la historia no tiene dudas de que el ilerdense "ahora mismo es el mejor" y, por ende, "el hombre a batir".

"No sabemos cómo serán las motos en 2027"

Giacomo Agostini estuvo este martes presente en la presentación del Pramac Racing con sus pilotos para 2026, Toprak y Jack Miller.

El ganador de 12 coronas, dos de ellas con Yamaha, habló entre otros aspectos de las expectativas de cara al nuevo campeonato y de Marc Márquez.

Y para el italiano, sin duda, el de Ducati es el gran favorito: "Ahora mismo es el mejor: es el Campeón del Mundo y, por lo tanto, el hombre a batir. Veremos si vuelve al 100%, pero creo que estará en plena forma para la primera carrera".

"Márquez tiene mucha experiencia, es un gran piloto y un gran talento, así que tenemos que fijarnos en él antes que en nadie más", añadió en declaraciones a 'GPOne'.

Paralelamente, Agostini reflexionó sobre el futuro de Marc y qué hará una vez finalice este año, el último del actual reglamento de MotoGP.

"¿Se quedará en Ducati o volverá a Honda? No lo sé. Es difícil, porque no sabemos cómo serán las motos en 2027, cómo se desarrollarán ni qué fabricante funcionará mejor durante este periodo", zanjó.