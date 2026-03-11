Ahora

Se investiga lo sucedido

Tres menores heridos, dos en estado grave, por una explosión tras un experimento químico en una escuela de Porqueres (Girona)

Los detalles Los dos menores en estado grave han sido trasladados al Hospital Vall d'Hebron, uno de ellos en un helicóptero medicalizado. El otro herido, en estado leve, ha sido hospitalizado en el Hospital Trueta.

Imagen de archivo de una ambulancia en Cataluña.Imagen de archivo de una ambulancia en Cataluña.Europa Press
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Una explosión durante un experimento de química en una escuela de Porqueres (Girona) ha dejado tres menores heridos, dos de ellos en estado grave. Según ha trasladado el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) de la Generalitat, los dos menores en estado grave han sido trasladados al Hospital Vall d'Hebron, uno en helicóptero y otro en ambulancia. El otro menor está en herido leve y ha sido hospitalizado en el Hospital Trueta.

Al lugar de los hechos se han desplazado dos helicópteros medicalizados, cinco ambulancias y un equipo de psicólogos del SEM.

Los Mossos d'Esquadra confirman que sobre las 10:45 horas se estaba realizando un experimento químico realizado en el exterior del centro y que la investigación está abierta para saber que ha pasado.

Según ha informado el Ayuntamiento, los servicios de emergencias están evaluando el estado de los alumnos del colegio L'Entorn, lugar donde se han producido los hechos.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. El estrecho de Ormuz, el arma estratégica de Irán en plena guerra: cuatro barcos cargueros, alcanzados por proyectiles
  2. Von der Leyen recula y subraya ahora el "compromiso inquebrantable" de la UE con el derecho internacional
  3. Un hombre se entrega a la Policía por su presunta implicación en el incendio mortal de Miranda de Ebro
  4. Sánchez anuncia un nuevo delito de "amplificación algorítmica" contra los mensajes de odio: "Nadie está por encima de la ley"
  5. Tres menores heridos, dos en estado grave, por una explosión tras un experimento químico en una escuela de Porqueres (Girona)
  6. El mánager de Robe denuncia falsos homenajes con ánimo de lucro tras la muerte del músico: "Cuando alguien falta al respeto y ofende, duele mucho"