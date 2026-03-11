Tres menores heridos, dos en estado grave, por una explosión tras un experimento químico en una escuela de Porqueres (Girona)

Los detalles Los dos menores en estado grave han sido trasladados al Hospital Vall d'Hebron, uno de ellos en un helicóptero medicalizado. El otro herido, en estado leve, ha sido hospitalizado en el Hospital Trueta.

Una explosión durante un experimento de química en una escuela de Porqueres (Girona) ha dejado tres menores heridos, dos de ellos en estado grave. Los heridos graves han sido trasladados al Hospital Vall d'Hebron, uno en helicóptero y otro en ambulancia, mientras que el menor con heridas leves ha sido llevado al Hospital Trueta. Al lugar acudieron dos helicópteros medicalizados, cinco ambulancias y un equipo de psicólogos del SEM. Los Mossos d'Esquadra investigan el incidente, ocurrido a las 10:45 horas durante un experimento químico en el exterior del colegio L'Entorn. Los servicios de emergencias evalúan la situación.

Una explosión durante un experimento de química en una escuela de Porqueres (Girona) ha dejado tres menores heridos, dos de ellos en estado grave. Según ha trasladado el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) de la Generalitat, los dos menores en estado grave han sido trasladados al Hospital Vall d'Hebron, uno en helicóptero y otro en ambulancia. El otro menor está en herido leve y ha sido hospitalizado en el Hospital Trueta.

Al lugar de los hechos se han desplazado dos helicópteros medicalizados, cinco ambulancias y un equipo de psicólogos del SEM.

Los Mossos d'Esquadra confirman que sobre las 10:45 horas se estaba realizando un experimento químico realizado en el exterior del centro y que la investigación está abierta para saber que ha pasado.

Según ha informado el Ayuntamiento, los servicios de emergencias están evaluando el estado de los alumnos del colegio L'Entorn, lugar donde se han producido los hechos.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.