Marc Márquez, a la altura de las leyendas: el jefe de Ducati lo compara con Ángel Nieto y Agostini

Davide Tardozzi, CEO de la marca italiana, ha elogiado al piloto español que buscará su décimo título mundial en 2026, situándolo junto a los dos pilotos con más títulos.

Marc Márquez es considerado uno de los mejores pilotos de MotoGP de la historia. A sus 32 años, el piloto español ya cuenta con nueve mundiales en su palmarés, de los cuales siete los ha ganado en la categoría reina.

En su segundo año con Ducati, el de Cervera busca hacerse con su décimo título y situarse como el tercer piloto con más galardones en la historia del motociclismo. Las expectativas sobre él son máximas y los de Borgo Panigale ya lo sitúan a la altura de leyendas como Ángel Nieto o Giacomo Agostini.

Concretamente, Davide Tardozzi, jefe de Ducati, ha hablado sobre Marc, su rendimiento en 2025 y cómo ha afectado la presencia del español al rendimiento de su compañero de box, Pecco Bagnaia, en declaraciones a 'Motosan'.

En respuesta a la pregunta sobre si Tardozzi había visto algo excepcional en Marc que nunca había visto antes, el directivo italiano no dudó en señalar al español como un piloto único.

"Obvio. Creo que en 75 años de carreras hay menos de los que caben en esta mano como Marc, menos que eso", afirmó Davide.

Incluso, Tardozzi colocó a Márquez a la altura de las dos leyendas del motociclismo que están por encima de él, en cuanto a títulos mundiales. "Quizás por lo inteligente y rápido que era Ángel Nieto… Obviamente, Agostini", concluyó el CEO de Ducati.