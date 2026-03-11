'Motorsport': Honda ya dispone de una batería extra y espera un fin de semana "normal" en China

El medio especializado en la F1 desvela que Aston Martin y Honda sí tendrán una batería de repuesto para el Gran Premio de China.

Solo un puñado de vueltas pudo dar Aston Martin en el Gran Premio de Australia. No por rendimiento o fiabilidad. El motivo fue que no tenían repuestos de piezas como la batería. Pero eso cambiará de cara al Gran Premio de China de este próximo fin de semana.

Ha contado 'Motorsport', medio especializado en F1, que Aston Martin y Honda esperan una carrera más "normal": "Honda espera que la segunda carrera de su unidad de potencia de Fórmula 1 de 2026 en China sea un fin de semana más 'normal'".

"Hay cierto optimismo en cuanto a que el equipo dispondrá al menos de una batería de repuesto este fin de semana, pese a que Alonso creyera que no. Aunque Honda no podrá suministrar repuestos adicionales en tan poco tiempo, se cree que la batería que quedó inutilizable en Australia debido a problemas de comunicación entre los distintos sistemas de gestión y control es recuperable", apunta el citado medio.

Aunque el objetivo no ha cambiado. No será competir por posición, será completar todas las vueltas posibles. Volver a hacer un test.

"Aunque las soluciones permanentes en Sakura siguen siendo una pequeña mota en el horizonte, completar vueltas en China permitirá al menos a ambas partes seguir descubriendo el AMR26 y la compleja unidad de potencia, pelando la cebolla capa a capa...", cierra el medio.

Con esa batería extra, Fernando Alonso y Lance Stroll podrían aspirar a completar alguna vuelta más que en Australia. El equipo va dando pasos muy poco a poco.