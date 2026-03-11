Tres barcos cargueros, alcanzados por un proyectiles en el estrecho de Ormuz

El contexto La agencia británica de Operaciones Comerciales Marítimas ha contabilizado desde el 28 de febrero, cuando empezó el conflicto, hasta el 10 de marzo catorce incidentes que han afectado a barcos alrededor del golfo Pérsico, el estrecho de Ormuz y el golfo de Omán.

La agencia británica de Operaciones Comerciales Marítimas (UKMTO) alertó que un barco portacontenedores fue alcanzado por un proyectil cerca del estrecho de Ormuz. El incidente ocurrió 25 millas náuticas al noroeste de Ras Al Jaima, Emiratos Árabes Unidos, en una zona clave para el transporte de crudo. Aunque la tripulación está a salvo, este es uno de los catorce incidentes registrados entre el 28 de febrero y el 10 de marzo en la región, de los cuales diez han sido ataques directos a embarcaciones. La tensión en el estrecho de Ormuz ha aumentado tras el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, afectando significativamente el tráfico de petróleo. Irán ha amenazado con bloquear las exportaciones de crudo si continúan los ataques, mientras Washington advierte que su ofensiva crecerá si el flujo se interrumpe.

La autoridad británica del comercio marítimo (UKMTO, por sus siglas en inglés) ha informado en los últimos minutos de que tres barcos cargueros han sido alcanzados por proyectiles de origen desconocido cuando navegaban por el estrecho de Ormuz. Con ellos, son tres los buques mercantes atacados esta madrugada en el corredor por el que sale al mercado una quinta parte del petróleo mundial. La situación en el estrecho derivada de los ataques de EE UU e Israel a Irán han hecho que el precio del petróleo y del gas se disparen en los últimos días, amenazando con provocar una crisis energética y económica a escala global.

Uno de los barcos ha informado de un incidente a 11 millas náuticas (unos 20 kilómetros) al norte de Omán. Se trata de un carguero que “ha sido alcanzado por un proyectil desconocido que ha causado un incendio a bordo”, según UKMTO. “El barco ha solicitado asistencia y la tripulación está siendo evacuada”.

Pocos minutos después, UKMTO ha informado de otro incidente a la entrada del estrecho, a 50 millas náuticas (92 km) al noreste de Dubai, en este caso tras informar el capitán de un barco granelero de haber sido igualmente alcanzado por un proyectil desconocido. En este caso no se ha informado de daños y la tripulación también se encuentra a salvo.

La UKMTO ha contabilizado desde el 28 de febrero, cuando empezó el conflicto, hasta el 10 de marzo catorce incidentes que han afectado a barcos alrededor del golfo Pérsico, el estrecho de Ormuz y el golfo de Omán. De estos incidentes, cuatro son reportes de "actividades sospechosas", como por ejemplo escuchar o ver explosiones, y diez son ataques que han impactado contra una embarcación. La Organización Marítima Internacional contabiliza que estos ataques han dejado a siete marineros muertos.

El estrecho de Ormuz, por donde normalmente circula un 20% del crudo mundial, ha visto cómo su tráfico ha caído drásticamente desde que Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque contra Irán que ha desencadenado una escalada de tensiones regional, con contragolpes de Teherán a los países del golfo aliados de Estados Unidos.

Irán, que cierra el estrecho por el norte, ha amenazado repetidamente con no permitir que se exporte "un solo litro de petróleo de la región" si los ataques en su contra no cesan, mientras que Washington ha insistido en que la ofensiva solo crecerá si Teherán bloquea el flujo de crudo por este punto estratégico. Los ataques a petroleros y cargueros que circulaban por Ormuz más estas amenazas persistentes tienen el estrecho prácticamente cerrado al tráfico.