La Fiscalía pide al TSJCV que no impute a Carlos Mazón en la causa de la DANA porque no hay indicios suficientes "en este momento"

La Fiscalía ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que no impute a Carlos Mazón por su gestión durante la DANA, y ha pedido que la jueza continúe con la instrucción del caso. El Fiscal Superior, José Francisco Ortiz Navarro, ha solicitado devolver el procedimiento al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja. Aunque la magistrada Nuria Ruiz Tobarra había señalado indicios de responsabilidad penal, la Fiscalía considera que no hay suficientes pruebas para imputar al expresident. No obstante, no descarta una eventual responsabilidad penal si surgen nuevos elementos durante la investigación.

La Fiscalía ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que no impute a Carlos Mazón por su gestión al frente de la Generalitat el día de la DANA porque "en este momento" no hay indicios suficientes y ha pedido que la jueza continúe con la instrucción del procedimiento.

Según han explicado fuentes fiscales a laSexta, el Fiscal Superior de la Comunidad Valenciana, José Francisco Ortiz Navarro, ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad la devolución del procedimiento al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja para que continúe con la investigación.

Lo ha hecho en un informe en el que se pronuncia sobre la exposición razonada que la magistrada Nuria Ruiz Tobarra elevó a la Sala de lo Civil y Penal del TSJ de la Comunidad Valenciana, en el cual la magistrada considera que hay indicios de responsabilidad penal contra el expresident de la Comunidad Valenciana Carlos Mazón por la gestión de la DANA.

En su documento, la Fiscalía asegura que "no puede obviarse que a lo largo del procedimiento se puedan producir declaraciones" o que "puedan aparecer elementos documentales que pudiesen avalar la tesis de que el expresident de la Generalitat Valenciana hubiese dado órdenes o instrucciones concretas y referidas a la gestión de la emergencia del 29 de octubre de 2024",

En consecuencia, no descarta que haya una eventual responsabilidad penal del expresident de la Generalitat Valenciana, pero considera que "en este momento no se cuenta con datos o indicios con suficiente solidez para justificar la imputación". Por ello, ha estimado que "procede acordar la devolución del procedimiento al órgano instructor sin perjuicio del resultado que puede deparar la instrucción".

Con este documento, la Fiscalía parece que une la posible imputación de Mazón a si aparecen mensajes suyos con su jefe de gabinete, José Manuel Cuenca, dándole órdenes sobre la emergencia. Ahora bien, Cuenca entregó sus dispositivos móviles con los datos borrados y todavía se está intentando recuperarlos, vía orden de la magistrada.

