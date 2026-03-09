De "veleta azul" a "partido antisistema": PP y Vox intensifican sus reproches a seis días de las elecciones en Castilla y Léon pese a estar condenados a entenderse

El contexto El enfrentamiento es cada vez más agrio entre PP y Vox. Feijóo ha dicho que los de Vox no hacen nada y dan lecciones de todo. Y Abascal le ha respondido que es del género tonto faltarles y luego pedirles apoyo. Lo curioso es que las encuestas le dan la razón: tendrán que pactar PP y VOX, como en Aragón o Extremadura.

En la última semana de campaña en Castilla y León, la tensión entre PP y Vox se intensifica. Santiago Abascal, líder de Vox, critica al PP por faltarle al respeto mientras luego buscan su apoyo para gobernar. Abascal acusa al PP de "patrocinar guerras sucias" y de actuar de manera incoherente. Por su parte, Alberto Núñez Feijóo del PP cuestiona la capacidad de gestión de Vox, acusándolos de dar lecciones sin resolver problemas. En este contexto, el secretario general del PP, Miguel Tellado, califica a Vox de "partido antisistema", mientras Ignacio Garriga de Vox responde criticando las "mentiras" del PP. A pesar de las duras palabras, ambos partidos podrían necesitar entenderse tras las elecciones, ya que las encuestas muestran un PSOE estable pero sin acercarse a la victoria.

Arranca la última semana de campaña en Castilla y León y el enfrentamiento entre PP y Vox es cada vez más agrio. 'Amienemigos' destinados a entenderse tras las citas electorales, sus líderes cruzan todo tipo de dardos.

El líder de Vox, Santiago Abascal, advierte de que es del "género tonto" faltarles al respeto y criticarles cuando luego les van a pedir su apoyo para gobernar. "Parece que al PP solo le queda patrocinar guerras sucias contra Vox e incluso lanzarse a la demonización de Vox. Demonizar de Vox y luego pedir los votos de Vox es del género tonto", decía esta mañana Abascal.

Mientras, Alberto Núñez Feijóo insiste en cuestionar la capacidad de gestión de la ultraderecha. "Otra cosa es decirle a los demás todo lo que tienen que hacer aunque tú no hagas nada. Darle lecciones a todo el mundo a pesar de que tú no haya resuelto ni un problema en tu vida", critica el 'popular'.

A seis días de las elecciones en Castilla y León y con el apoyo en Extremadura sin cerrar, la ultraderecha acusa al PP de dar bandazos. "Génova 13 se ha convertido definitivamente en la veleta azul porque dicen una cosa cada día y en función del territorio que están pisando", advierte Abascal.

Una guerra dialéctica total en la que también participan los segundos de abordo. El fin de semana, el secretario general del PP, Miguel Tellado, llegaba a calificar a Vox de "partido antisistema". "No son más que un partido antisistema que no se presenta a las elecciones para ganar y gobernar", afeaba Tellado.

Unas acusaciones a las que daba respuesta hoy su homólogo ultra. Ignacio Garriga advertía de que está "hasta las narices de las mentiras del PP". "Estamos hartos de la manipulación torticera del PP", sentenciaba.

Palabras muy duras entre dos fuerzas que estarán condenadas a entenderse. Es lo que refleja la coctelera de las encuestas con un PSOE manteniendo sus resultados de 2022, que en ningún caso se acercaría a una hipotética victoria.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.