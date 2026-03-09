Honda destapa la verdad sobre su relación con Fernando Alonso: ¿Han olvidado lo ocurrido con McLaren en 2015?

Koji Watanabe, presidente de Honda, ha explicado en qué punto está la relación entre ambas partes tras tomar "caminos diferentes con equipos distintos tras ese episodio".

Dado el paupérrimo arranque de Honda este 2026 con unos test de pretemporada para olvidar y un Gran Premio de Australia a modo de entrenamiento con el único objetivo de acumular kilómetros, muchas voces apuntan a una reedición de la 'guerra' que se produjo entre los japoneses y Fernando Alonso en McLaren en 2015.

El asturiano, que no se suele andar con tapujos, no ha dudado en señalar a Honda como culpable de la situación que atraviesa el equipo británico.

Y el presidente de Honda, Koji Watanabe, ha ensalzado el carácter de su piloto en declaraciones a 'Autonocion' a pesar de ser el blanco de sus críticas.

"Fernando es un piloto muy apasionado que siempre exige rendimiento. Por supuesto, la situación actual es frustrante para todos, tanto para él como para nosotros. Pero es extremadamente profesional y trabaja en estrecha colaboración con los miembros de nuestro equipo de unidad de potencia para resolver el problema", ha señalado.

Pero, ¿realmente se ha olvidado lo ocurrido en 2015?, ¿o aún colea aquel 'GP2 engine' que tanto afectó a la marca nipona? Watanabe afirma que es cosa del pasado.

"Nuestra relación con Fernando es muy buena y compartimos el mismo objetivo de que este proyecto sea un éxito", ha explicado.

"Creo que ambos hemos superado ese periodo con McLaren. Tanto él como nosotros hemos tomado caminos diferentes con equipos distintos tras ese episodio y ahora nos corresponde a nosotros juntos escribir un nuevo capítulo en estas nuevas regulaciones. Todos estamos deseando que llegue", ha zanjado.