Aston Martin es un polvorín: Honda pasa al ataque contra Newey por hablar en nombre de Fernando Alonso y Stroll

Koji Watanabe, presidente de Honda, asegura que está "un poco desconcertado de por qué Newey habló en nombre" de sus pilotos.

En la rueda de prensa previa al Gran Premio de Australia, Adrian Newey se dejó de medias tintas y señaló directamente a Honda por los problemas físicos que generaban las vibraciones de su unidad de potencia en los pilotos.

"Fernando Alonso cree que no puede dar más de 25 vueltas seguidas antes de correr el riesgo de sufrir daños nerviosos permanentes en las manos. Lance cree que no puede dar más de 15 vueltas antes de alcanzar ese umbral", afirmó el jefe de Aston Martin.

Estas palabras no gustaron en absoluto al presidente de Honda Racing, Koji Watanabe, que considera que ese comentario tendría que haber llegado por parte de Fernando Alonso y Lance Stroll.

"Hemos escuchado comentarios de que los pilotos están expuestos a vibraciones, pero no disponemos de datos numéricos. No tenemos ni idea de a cuánta vibración está sometido un piloto ni de si tiene algún efecto físico en él", señaló.

"Una cosa sería si el propio piloto dijera algo intuitivo que sólo él pudiera entender, pero estoy un poco desconcertado de por qué Newey habló en su nombre", añadió sobre las vibraciones en declaraciones al medio japonés 'Auto Sport Web'.

Sin embargo, lo cierto es que tanto Alonso como Stroll sí hablaron sobre dichos problemas. De hecho, el canadiense fue más allá y calificó el monoplaza de "silla eléctrica", mientras que el asturiano, tras la carrera en Melbourne, le lanzó un palo a su motorista.