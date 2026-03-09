La joven promesa que 'amenaza' a Sinner y Alcaraz en Indian Wells: "Puedo competir..."

Joao Fonseca es una de las grandes joyas del tenis mundial. Son muchas las opiniones que le sitúan como el posible futuro combatiente de Jannik y Carlos. El brasileño se enfrentará al italiano en octavos de Indian Wells en un encuentro que podría empezar a determinar si los dos mejores del mundo tendrán competencia a medio-largo plazo.

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner viven afincados en la cima del tenis mundial desde hace bastante tiempo. El murciano y el italiano se han repartido los últimos nueve 'Grand Slams' dando cero opción a sus perseguidores en el ranking de optar a grandes títulos.

Desde hace unos meses, la opinión general del tenis pide a gritos un rival digno para la dupla que domina el deporte de raqueta. Joao Fonseca es uno de los nombres que surgen cuando se intenta analizar qué jugador tiene el talento suficiente para competir con Jannik y Carlos.

Fonseca se enfrentará a Sinner en octavos de Indian Wells en una oportunidad inmejorable para averiguar si está listo para competir con los mejores. El brasileño confía en su talento, eso sí, de cara a un futuro: "Trabajo duro para enfrentarme a los mejores del mundo y me pone muy contento tener la oportunidad de medirme él (Sinner) porque va a darme una idea de dónde está mi nivel tenístico ahora mismo y qué puedo hacer contra él".

"Todos sabemos que Jannik y Carlos están en otro nivel ahora mismo, están jugando un tenis increíble, y todos analizamos sus partidos y queremos enfrentarnos a ellos. Simplemente intento hacer lo que me corresponde. La gente dice que puedo ser un gran tenista y competir con Alcaraz y Sinner. Me lo tomo como algo positivo, lo veo como un privilegio, no como una presión", concluye Fonseca en rueda de prensa.