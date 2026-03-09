La ironía de Stroll que puede 'escocer' en Aston Martin

Cuando al canadiense le dijeron que la lectura positiva del Gran Premio de Australia es que podía haber corrido, este respondió con un demoledor matiz.

El fin de semana de Lance Stroll en Australia ha sido catastrófico. El compañero de Fernando Alonso tan solo pudo completar tres vueltas en los Libres 1, 13 en los segundos y no pudo rodar en los terceros.

Además, tampoco disputó la clasificación... y su carrera solo se podría calificar como un test para acumular rodaje.

"Carrera es decir mucho, pero salimos, dimos algunas vueltas y circulamos", respondió irónicamente cuando le dijeron que la lectura positiva del GP en Melbourne es que podía haber competido.

Cabe reseñar que el canadiense terminó la carrera con 15 vueltas perdidas ya que tuvo que parar en la vuelta 36 y regresó a pista en la vuelta 50, parando posteriormente en boxes.

"No ha sido una buena tarde. Hemos terminado con 15 vueltas de retraso, hemos tenido problemas todo el fin de semana e incluso hoy en la carrera, así que no ha ido bien, pero al menos hemos podido dar algunas vueltas", explicó.

Por último dejó un análisis bastante duro para Aston: "Ha sido la única sesión que he hecho en todo el fin de semana, así que ha estado bien dar unas vueltas al circuito y recorrer algunos kilómetros con el coche. No es difícil, el mayor problema es que simplemente no tenemos velocidad ni fiabilidad".