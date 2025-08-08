Incendio en San Bartolomé de Pinares: activan el nivel 2 de alerta y cortan la línea entre Madrid y Ávila

Imagen del incendio en San Bartolomé de Pinares tomada desde el helicóptero de la Brigada de Puerto El Pico

Los detalles El municipio abulense de San Bartolomé de Pinares (501 habitantes) se encuentra a unos 27 kilómetros al este de la capital. Se encuentran desplazados cerca de medio centenar de medios.

Cerca de medio centenar de medios participan en las labores de extinción de un incendio que se ha declarado a las 14:45 horas de este viernes en el municipio abulense de San Bartolomé de Pinares (501 habitantes), a unos 27 kilómetros al este de la capital.

Una hora y media después, la Junta de Castilla y León ha declarado el Índice de Gravedad Potencial 2 (IGR-2) de este incendio, cuyo origen se desconoce, en este municipio abulense próximo a la Comunidad de Madrid.

En la actualidad, trabajan en la zona 11 medios aéreos; 11 autobombas; ocho cuadrillas helitransportadas (BRIF); siete cuadrillas terrestres; cinco agentes medioambientales; dos técnicos y un buldócer.

Este incendio se produce mientras continúa activo el incendio que se declaró el pasado 28 de julio en el Barranco de las Cinco Villas y que, hasta su control ha arrasado en torno a 2.200 hectáreas en esta zona del sur de la provincia de Ávila.

Cabe recordar que el Índice de Gravedad Potencial 2 (IGR-2) se refiere a aquel incendio en el que, en su evolución más desfavorable, se prevé que amenace seriamente a núcleos de población o infraestructuras de especial importancia, o el daño forestal esperable es muy importante (por extensión del incendio o por las características de la masa afectada), de forma que exijan la adopción inmediata de medidas para la atención y socorro de la población o protección de los bienes.

Por su parte, Adif informa que la circulación entre Santa María de la Alameda y Las Navas del Marqués, del trayecto Villalba de Guadarrama-Ávila, se encuentra interrumpida por este incendio.