Medvedev y la posibilidad de desafiar a Sinner y Alcaraz: "Recuerdo a Nadal y a Federer..."

El tenista ruso ha colocado a los dos mejores jugadores del ranking en un escalón diferente al resto aunque recuerda que existe la posibilidad de que aparezca una tercera estrella que los desafíe.

Daniil Medvedev está en una etapa complicada, lejos del mejor tenis de su carrera. De hecho, esta temporada no se ha enfrentado ni a Sinner ni a Alcaraz en Grand Slam ya que el ruso no ha podido clasificarse a rondas en las que tuviera que cruzarse con ellos.

Igualmente, durante el Media Day del Masters 1000 de Cincinnati, Medvedev habló sin rodeos sobre los dos grandes dominadores de la nueva generación: "Jannik y Carlos están jugando increíble, son los dos mejores tenistas del momento y están jugando un nivel por encima de todos los demás. Cuando ellos tienen su día, no hay ninguna oportunidad para nosotros".

Sin embargo, aunque el ruso reconoció que son muy buenos y que en un buen día no hay oportunidad de ganarlos, apuntó que no son invencibles: "Son jugadores fuertes pero, al mismo tiempo, también pueden perder alguna vez. Por ejemplo, Jannik perdió en Halle contra Bublik y Carlos en el US Open ante Van de Zandschulp, hace menos de un año".

Además, a pesar de las alabanzas al español y el italiano, y de admitir, por ejemplo, que "aunque practicara 10 horas al día sería incapaz de pegarle tan fuerte como Alcaraz", DaniilMedvedev señala a la posibilidad de que aparezca un tercer tenista que pueda desafiar al numero 1 y el numero 2 del mundo, como pasó con Novak Djokovic.

"Recuerdo a Roger y Rafa cuando tenían 20-21 años. De repente, cuando todos empezaron a dar por hecho que entre los dos se iban a repartir todos los grandes títulos, apareció un tipo serbio que, aunque llegó un poco más tarde, acabó ganando más que ellos", declaró.

Finalmente, después de un curso difícil, el ruso se mostró ilusionado de cara a un tramo final de temporada sobre su especialidad, la pista dura: "Esta es la parte más emocionante de la temporada para mí, tenemos canchas duras, así que intentaré dar lo mejor de mí y disfrutarlo al mismo tiempo. Lo tomo como una oportunidad".

Una oportunidad para recuperar su mejor versión y ganarse una plaza en las finales de Turín donde, para el ruso, solo tienen un puesto garantizado Sinner, Alcaraz y, quizás, Alexander Zverev.