Márquez, en problemas con la Ducati en la salida de Mugello: ¡miró abajo cuando todos los pilotos salieron!

Marc Márquez no pudo salir bien en Mugello. Justo en el momento que el semáforo se apagó, él miraba a la parte baja de su moto porque algo no iba bien. El sistema de salida no había entrado bien y no estaba colocado. Todos aceleraron y Marc perdió muchas posiciones.

Llegó a la primera curva en séptima posición, en medio del grupo. Pero la remontada llegó pronto. En un par de curvas ya estaba tercero por detrás de Pecco Bagnaia y de su hermano Alex.

Marc salía en la pole en el circuito de Mugello, el circuito donde Pecco debía dominar. Fue la pole número 100 de toda su carrera.