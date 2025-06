El llamativo gesto de Bagnaia a Márquez con el brazo cuando le robó la pole en Mugello

Marc Márquez le robó la pole a Pecco Bagnaia en su casa, en Mugello. En Italia el bicampeón sigue siendo el máximo favorito, pero de momento en la primera tanda el 93 es el que está por delante.

Y al finalizar la clasificación llamó la atención un gesto. Pecco, al encontrarse con Marc en las pruebas de salida, le levantó el brazo. Después le felicitó tocándole la pierna.

No se quedó con la pole, pero estaba satisfecho Pecco con el resultado: "Estoy contento. Sabía que Marc tenía algo más. No sé si es suficiente para ganar, pero sí para estar más cerca".

Fue la pole número 100 para Márquez en toda su carrera: "Suena bien cien poles. Se dice rápido, pero no es nada fácil. Este es un circuito que no me va bien. A priori Alex y Pecco tienen que sumar más que yo, pero de momento estamos allí".