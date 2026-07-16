Marc Márquez, al puro estilo de Haaland y Noruega: así festejó su victoria en el GP de Alemania

El piloto español celebró su primer puesto en el Circuito de Sachsenring con la viral celebración de Erling Haaland y Noruega con un bombo y remando.

Marc Márquez está muy cerca de completar una gesta heroica al situarse como líder de la clasificación de MotoGP. Con tan solo 18 puntos de diferencia con respecto a Jorge Martín, el ilerdense entra en la segunda recta de temporada completando una gran remontada.

En el GP de Alemania, el vigente campeón del mundo volvió a llevarse un nuevo triunfo, con récord incluido, y antes de irse de vacaciones decidió celebrar su victoria, al igual que otro equipo que ha logrado hacer historia en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.

En concreto, tanto Márquez como los integrantes del equipo de Ducati que trabajan mano a mano con él festejaron su primer puesto con la reconocida celebración de la selección de Noruega liderada por Erling Haaland, delantero del Manchester City, con un bombo y remando.

En el Inside del equipo italiano publicado en su canal de YouTube, se ha podido ver cómo la marca de Borgo Panigale celebró la victoria. "Imaginad que está ahí el título. Confianza", señalo el piloto español, haciendo referencia al título de la categoría reina como el destino a donde deben remar.

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