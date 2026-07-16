Jorge Lorenzo señala las "tres bazas" que tiene Marc Márquez para ser campeón de MotoGP

El pentacampeón del mundo considera que el piloto de Ducati cuenta con una ventaja que "los demás no tienen" y que puede ser clave para el devenir del campeonato.

Tras el Gran Premio de Alemania, Jorge Lorenzo ha analizado en 'Duralavita' todo lo ocurrido durante el fin de semana en Sachsenring.

El balear ha tenido mención especial hacia Marc Márquez, que ganó las dos carreras: "Si hay algún circuito en el que tiene que dominar, ese es Sachsenring, eso está claro".

Eso sí, admite que el '93' aún no está al 100%: "Pero esta vez, sobre todo en la carrera corta, fue duro. Tuvo que dosificar sus fuerzas con cuidado y gestionar muy bien toda la situación. Tiene esa lesión, y eso significa que sus rivales, que además son más jóvenes, están constantemente al acecho de cualquier error".

Y por eso debe "dosificar": "No domina con tanta claridad como cuando corría con Honda y se encontraba en su mejor forma física. Y con la Ducati, que es muy buena, tiene que dosificar mucho, pero al final ha conseguido salir airoso. Ha sumado 37 puntos".

"Le resultó difícil sacar más partido de la situación, ya que los principales rivales cometieron muchos errores, y llega al parón muy cerca del líder", ha explicado.

A pesar de ello, Lorenzo afirma que Marc tiene la ventaja de que aún quedan tres circuitos de izquierdas en los que será el gran favorito al igual que lo fue en Alemania.

"Tiene tres bazas que los demás no tienen, que son esos tres circuitos con trazado en sentido antihorario: primero Aragón, luego Phillip Island al final y Valencia, que resulta ser el último", ha señalado.

"Si tiene que llegar allí con la clasificación muy reñida, podría tener una ventaja competitiva significativa. Y los demás pilotos no cuentan con esa baza específica que marque realmente la diferencia", ha zanjado.