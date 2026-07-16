"¿Ahora un cóctel, ¿un gin tonic?": la celebración de Marc Márquez tras ganar en Sachsenring

El vigente campeón del mundo festejó junto a sus compañeros de garaje la victoria y su récord en la última carrera previa al gran parón de la categoría reina.

Marc Márquez salió por la puerta grande del GP de Alemania al llevarse la victoria y lograr batir un récord histórico. En concreto, el ilerdense obtuvo su décima victoria en el Circuito de Sachsenring y completó la mejor marca durante la clasificación.

"Tenía que ser mío el récord de Sachsenring con la 1000 cc. Aquí he llegado a tocar con la rodilla", bromeaba el vigente campeón del mundo junto a su equipo, antes de que su ingeniero de pista, Marco Rigamonti, le confirmase que se llevó el récord por 30 centésimas.

A su vez, Márquez analizó su rendimiento en pista y las dificultades que sufrió durante el fin de semana. "Al principio tuve que bajar un poco el ritmo porque estaba destrozando el neumático delantero. Pero después... Cuando hay que hacerlo, se hace. Cuando hay que hacerlo, se hace", explicó el piloto español, en declaraciones recogidas por 'Motorsport'.

Además, tras explicar cómo fueron sus sanciones en el trazado, continuó con su estilo bromista con el equipo de Ducati pensando en cómo celebrar su victoria. "Se ha acabado. Ahora llega lo bueno. Love is coming... ¡Vacaciones! ¿Ahora un cóctel, no? ¿Un gin tonic?", espetó el piloto en el garaje.

Tras ello, Marc encarrila un mes de descanso en el que podrá centrarse en reposar su hombro aún tocado y plantearse cómo gestionar la segunda recta de la temporada, de la cual parte como favorito para sobrepasar a Jorge Martín y situarse como líder de la clasificación.

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