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"No soy Superman"

La respuesta de Marc Márquez a una pregunta más que picante: ¿Se ve ganando tres Mundiales seguidos?

En la previa del Gran Premio de Alemania le han preguntado al de Ducati si aceptaría levantar tres títulos seguidos a cambio de no conseguir ninguna victoria.

Marc Márquez Marc MárquezGetty

MotoGP aterriza este fin de semana en Sachsenring para disputar el Gran Premio de Alemania, el último antes del parón veraniego.

El trazado teutón, puramente de izquierdas, es uno de los favoritos de Marc Márquez donde suele ser sorpresa que no gane.

A tan solo 40 puntos del líder del campeonato, Jorge Martín, al eneacampeón del mundo le han planteado una llamativa pregunta en rueda de prensa.

¿Elegiría conseguir tres títulos seguidos a cambio de no conseguir ninguna victoria? Marc no ha tenido muchas dudas.

"Elijo los títulos, pero no te preocupes, no pasará (risas). ¿Tres títulos seguidos? Es cierto que ahora estoy bien, pero no soy Superman (risas)", ha replicado en declaraciones a 'Dazn'.

Lo cierto es que de ganar el presente campeoanto, Márquez superaría a Valentino Rossi en títulos mundiales y se quedaría a cinco del récord imposible de Giacomo Agostini.

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