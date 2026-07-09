"Estoy de vuelta en el juego": Marc Márquez empieza la guerra psicológica en MotoGP

El de Cervera asume que "hace tres Grandes Premios estaba fuera del campeonato", pero ahora, a 40 puntos del líder, pensar en la décima corona no es ninguna locura.

El Gran Premio de Alemania de MotoGP que se disputará este fin de semana en Sachsenring bajará el telón de la primera parte de la temporada de la categoría reina.

A falta de saber qué ocurrirá en suelo teutón, donde la sorpresa suele ser que Marc Márquez no gane, el vigente campeón se encuentra a 40 puntos del líder del Mundial, Jorge Martín.

En declaraciones a 'DAZN', el de Cervera no ha querido elevar en exceso la ilusión de cara a este fin de semana.

"Me gustaría estar tanto en el podio de la Sprint como en la carrera larga", ha explicado el eneacampeón del mundo.

Eso sí, sabe que su nombre ya es un fijo en las quinielas: "Sé que tendré que hacer cuentas, hay tres pilotos delante de mí en la clasificación, Martin, Bezzecchi y Di Giannantonio, pero sobre todo conducen bien y son rápidos".

Es por ello que arranca con el juego psicológico hacia sus rivales: "Seguiré con mi mentalidad, hace tres Grandes Premios estaba fuera del campeonato y ahora estoy de vuelta en el juego. Daré lo mejor de mí".

"Mi principal rival, lo que más me preocupa, son mis condiciones físicas, los demás no me importan. Es cierto que son rápidos, pero mi rival para seguir creciendo es el físico", ha zanjado.