Pecco Bagnaiapidió perdón a Alex Márquez por insinuar que había provocado el accidente en Aragón. Y el de Gresini las aceptó, claro. Y Marc Márquez, preguntado por este asunto en la previa de Misano, dijo que era "necesaria" esta reacción.

"Para mí, necesario. Necesario y comprensible lo que pasó el domingo, porque me he visto en esa situación algunas veces y es muy difícil después de saber que has perdido puntos para el campeonato, con alta tensión, revoluciones que aún ni te han bajado las pulsaciones, y enfrentarte a los micrófonos. Dices muchas veces cosas en caliente que luego acabas rectificando", dijo el ganador en MotorLand.

Sobre su hermano, asegura que estaba "indignado" por las acusaciones que estaba recibiendo: "Más que jodido, que no lo he visto jodido, estaba indignado porque que te acusen que tires a un piloto deliberadamente, como piloto no lo aceptas, porque sabemos todos lo que nos jugamos ahí en la pista".

"La gente ve el apellido Márquez y lo mezcla todo. Yo soy yo y él es él. ¿Yo he estado en muchos follones? Sí, pero me he metido yo. Él es diferente y ya está. Que lo acusen por la misma regla de tres, pues no. No me pareció justo a mí tampoco", sostiene el ocho veces campeón del mundo.

Sobre la tensión que se ha vivido en redes y el 'renacer' de esa lucha entre los "Rossi Boys" y los hermanos Márquez, Marc no le da importante: "El que insulta a través de las redes sociales es el primero que te va a pedir una foto luego. Y lo tengo comprobadísimo. Detrás de una pantalla todo el mundo es valiente. Somos lo suficientemente maduros, en este caso Pecco ha rectificado sus palabras, pero eso fue la explosión".

"Fue un lance de carrera, en este caso. Mi hermano iba por la línea, por dentro, no lo vio, porque no vas a buscar nunca ese contacto, porque si no te vas a caer con él y Pecco fue optimista al cerrar la trazada cuando pensaba que ya lo había adelantado y no fue así. El sábado pasó diferente", sentencia el de Gresini, tercero clasificado en el campeonato de MotoGP.