La atrevida afirmación del número 4 del mundo sobre Carlos Alcaraz y Sinner

A Taylor Fritz le preguntaron en rueda de prensa quién es mejor y el estadounidense se mojó... a su manera.

Tras debutar con victoria en el US Open ante su compatriota Emilio Nava, a Taylor Fritz le pusieron en una difícil tesitura en rueda de prensa.

"¿Jannik Sinner o Carlos Alcaraz?", le preguntaron al estadounidense, que en un principio trató de eludir la respuesta.

"Estás intentando que me destrocen por completo los seguidores de uno de ellos. No vas a ganar. No puedes ganar con esta respuesta. Realmente no lo sé. Es imposible, imposible de decir", apuntó el número 4 del mundo.

Sin embargo, Fritz terminó profundizando y aseguró que a pesar de que el italiano es más regular, el murciano alcanza un mayor nivel cuando está en su mejor forma.

"Creo que Jannik Sinner y sus resultados han sido más consistentes, pero el nivel más alto que se puede ver en el tenis es cuando Carlos Alcaraz está en forma. Pero no me hagas quedar en ridículo ante sus fans", zanjó entre risas.