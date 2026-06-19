"La Ducati está entre las mejores, si no la mejor"
Un Marc Márquez "más fuerte que nunca" avisa antes del GP de la República Checa: "La velocidad está ahí"
El piloto catalán ha atendido a los medios en Brno para confirmar que ha regresado a su mejor versión física y mental a lo que se suma una Ducati que convence al piloto para luchar por todo.
Marc Márquez está experimentando un 2026 atípico en cuanto a resultados. El piloto de Ducati no ha conseguido dejar atrás del todo los problemas físicos sufridos a finales del año pasado, a los que se han sumado varias caídas e incluso un paso por quirófano tras el GP de Le Mans.
Poco a poco, el catalán ha ido recuperando sensaciones y alcanzando buenos resultados, como demostró en Hungría. "Cuanto más tiempo pasa, más entrenos acumulas y más pasos vas dando", aseguraba Márquez, que espera en Brno "estar mejor que en Mugello", ya que el Gran Premio de este fin de semana "será un buen termómetro para ver la realidad".
"Intentaremos seguir dando pasos, sobre todo sin exagerar, lo que peor podría venir, es otra lesión, aunque pequeña sea, porque estamos en un proceso de crecer a nivel físico", explicaba también el nueve veces campeón en 'DAZN'. Luego, aprovechó para recordar las últimas citas del calendario y compartir las aspiraciones que tendrían actualmente en Borgo Panigale: "El principal objetivo será ir entendiendo, día a día, cómo estamos. En Italia terminamos a 10 segundos del primero, aquí debemos reducir esa diferencia".
"Cada año me siento bien aquí. Quizás este no sea el año, pero tengo que ir arreglando mi condición física, rehabilitando el brazo, la velocidad está ahí", expresaba Marc, visiblemente intranquilo con su condición física. Luego, añadió más detalles sobre su programa de recuperación: "He dado algunos pasos. Espero que en la moto también sea capaz de hacer lo mismo. Lo que he entendido es que mi brazo funciona de manera distinta, así que tenemos que reajustarlo todo; es un proceso de fisioterapeutas, doctores… Y a partir de ese momento tenemos que continuar con nuestra evolución".
Su estado de salud sería lo único que preocupa al piloto, que afirmaba que "ir en moto no se olvida": "El físico es lo que me tiene que acompañar. Si estoy bien físicamente, la velocidad está ahí. Luego veremos dónde podemos llegar". Una situación que le ha hecho volverse "más fuerte que nunca mentalmente", ya que de lo contrario avisa, "habría tirado la toalla".
La Ducati, "entre las mejores, si no la mejor, para luchar por un Mundial"
Por su parte, Ducati ha trabajado en una moto competitiva que ha convencido a Márquez desde el primer momento: "La moto siempre ha estado y yo no lo he negado. Siento que no estoy sacando el máximo jugo, incluso en Balaton tenía más. Es suficientemente competitiva, entre las mejores, si no la mejor, para luchar por un Mundial". Y sobre sus rivales más directos y las comparaciones surgidas por las diferencias entre equipos también tuvo unas palabras.
"Estoy de acuerdo con Pedro Acosta, si miras la clasificación, las Aprilia y las Ducati suelen estar delante. Pero depende mucho del estilo de pilotaje, Marco Bezzecchi y yo pilotamos la misma moto en 2024, y la distancia estaba ahí. Pero ahora la Aprilia es más rápida, y Jorge Martín está ahí también. En base al estilo, puede costar más o no", aclaraba el piloto catalán, que también se mostró ilusionado con el test que aguarda a MotoGP el lunes.
Primer test en las motos de 2027
Así es, por primera vez este lunes, varios pilotos tendrán la oportunidad de subirse a los prototipos que protagonizarán la competición en 2027 tras el cambio de normativa. Márquez, Acosta o Bezzecchi serán algunos de los pilotos que podrán comenzar a recopilar información para sus equipos actuales: "El lunes toca probar la 850 con los neumáticos nuevos, sobre todo aportar toda la información de experiencia que pueda a Ducati y a Pirelli".
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