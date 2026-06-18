El mayor temor de Marc Márquez: "Otra lesión es lo peor que podría venirme ahora"

El piloto de Ducati, en la previa del Gran Premio de República Checa, habla de cómo está progresando a nivel físico después de su victoria en Balaton.

Marc Márquez viene de un fin de semana perfecto: pole, sprint y victoria en la carrera. Y eso que unos días atrás había pasado por quirófano. Sigue trabajando para encontrar su mejor estado de forma posible, pero tiene un miedo: el de volver a lesionarse, aunque sea de algo pequeño. Porque eso lo detendría todo.

Así lo ha dicho en la previa del Gran Premio de República Checa en 'DAZN': "Cuantos más entrenamientos acumulas, más pasos vas dando en lo físico. Espero estar mejor que en Mugello, que fue la referencia. Ahora entramos en dos circuitos de derechas y aquí en Brno se verá un poquito más la realidad".

"Pero intentaremos seguir dando pasos y entendiendo día a día dónde podemos llegar pero sobre todo sin exagerar. Como ya dije lo que menos necesito ahora es otra lesión porque estamos en un proceso de crecer a nivel físico", dice el piloto de Ducati.

Será un reto el circuito de Brno, de derechas y uno de los más físicos de todo el mundial. Pero si Marc consigue superar esta prueba, se confirmará que está listo para luchar por el título mundial contra las Aprilia de Marco Bezzecchi y de Jorge Martín.

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