Pecco Bagnaia 'confirma' su salida de Ducati: "El lunes no estaré en el test"

El bicampeón de MotoGP ha hecho oficial su desvinculación con los de Borgo Panigale al afirmar que no estará presente el próximo lunes en los test de Pirelli para probar las motos de 2027.

Un nuevo movimiento en el mercado de fichajes de MotoGP se acaba de confirmar. Pecco Bagnaia ha hecho oficial su marcha de Ducati tras seis años como piloto oficial de la marca italiana. El bicampeón de la categoría reina no estará presente este próximo lunes 22 de junio en los test de Pirelli para probar las motos de 2027.

"El lunes en el test estaré en casa. No porque quiera, sino porque es lo que hay. Entiendo la idea de no probar la 850cc, porque es normal. Creo que es correcto", ha comentado el turinés en declaraciones recogidas por 'Motorsport', donde ha confirmado su salida.

De esta forma, se espera que el fichaje de Bagnaia por Aprilia se haga oficial en las próximas semanas, mientras continúa corriendo para Ducati hasta final de temporada. Por otro lado, Pedro Acosta, su reemplazo aún sin confirmar, continúa peleando con Marc Márquez en cada carrera, demostrando su valía para correr con los de Borgo Panigale.

Aunque Pecco seguirá con Ducati hasta diciembre, no podrá probar los nuevos neumáticos Pirelli, un hecho que le resulta "extraño". "Será extraño llegar al 1 de diciembre sin siquiera probar los nuevos neumáticos Pirelli, teniendo que pilotar las nuevas motos y entendiéndolo todo en un solo día de pruebas", señala el italiano.

Por último, este domingo 21 de junio disputará el GP de la República Checa, donde buscará revalidar podio, tras acabar tercero en Hungría por detrás de la posible nueva dupla de Ducati de Marc Márquez y Pedro Acosta.

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