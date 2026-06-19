La reflexión de Alex Márquez sobre su accidente: "Es peor si ignoras lo que pasó"

El de Gresini, ya recuperado, competirá en los primeros entrenamientos del Gran Premio de República Checa y luego tendrá que pasar una nueva revisión médica.

Alex Márquez está de vuelta en el Gran Premio de República Checa. Apenas unas semanas después de su grave accidente en Barcelona, el piloto de Gresini podría volver a competir. Tendrá que pasar una nueva revisión médica después de los primeros entrenamientos libres del viernes.

Ha lanzado una reflexión sobre cómo afrontó el accidente: "Creo que si intentas ignorar lo que pasó y no te enfocas en ello, es peor. Fui bastante inteligente desde el primer momento; cuando empecé a recuperar la memoria en el hospital, dije: 'Vale, quiero volver a ver el accidente'".

"Una vez lo hice, lo acepté. Es parte del trabajo, es parte de este mundo; es algo que debemos asumir, aunque muchas veces lo olvidemos. Las motos pueden fallar mecánicamente o electrónicamente en cualquier momento. Si lo aceptas y pasas página, es mejor", dice Alex Márquez, que luchaba por la victoria en Barcelona cuando se tocó con la moto de Pedro Acosta.

Sus lesiones no han sido preocupantes: "Cuando escuchas que tienes una vértebra fracturada, es impactante, pero hay muchos tipos. En mi caso, el músculo arrancó un pequeño trozo de la vértebra, así que no era algo que preocupara demasiado a los doctores. Estaban más preocupados por la clavícula, que se rompió en cuatro piezas y fue una operación complicada. La primera semana sufrí especialmente por el impacto en la cabeza, tuve muchos mareos, pero después de una semana empecé a mejorar".

"Montmeló no es inseguro"

Alex también ha querido dejar claro que el circuito de Montmeló no es inseguro: "Montmeló no es inseguro para nada, en absoluto. Sinceramente, creo que es uno de los circuitos más seguros que hay en el calendario de MotoGP".

"Lo que sí es verdad es que el campeonato debería estar más encima de algunas cosas. Por ejemplo, el muro que yo evité está ahí para cuando hacen la variante, así que, a lo mejor, si corren las MotoGP y no se utiliza la variante, ese muro tendría que ser recto, en lugar de hacer esquina, es una entrada que a nosotros no nos sirve para nada", dice Alex.

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