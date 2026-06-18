Un expiloto de MotoGP "cree" en la remontada de Márquez tras el GP de Hungría: "Es el piloto a batir"

Aprilia espera una remontada de Marc Márquez: "Un Márquez al 100% da más valor a nuestros resultados"

El andaluz Jose Luis Cardoso ha analizado el momento actual de la competición y afirma que ve a un Marc recuperado y con grandes posibilidades de llevarse el título de campeón.

Aunque la temporada no inició de la mejor manera para Marc Márquez, el piloto catalán demostró en Hungría que nunca se le puede dar por muerto firmando un fin de semana impecable. Parece que el piloto de Ducati estaría dejando atrás los problemas físicos y la remontada personal del nueve veces campeón mundial tendrá en Brno otra oportunidad de seguir avanzando.

Sobre esta situación ha hablado Jose Luis Cardoso, quien ha analizado el estado actual de la parrilla de MotoGP y concretamente la situación de Marc: "Es ahora mismo el piloto a batir. Ha pasado por una situación delicada este año, no sabemos realmente cómo está de esa lesión, cuánto le permite y cuánto no". Luego, amplió su visión sobre el futuro del campeonato.

"En la última carrera ya nos deleitó e hizo una de sus cosas. Es incombustible", aseguraba el expiloto durante el evento de conmemoración del 50º aniversario de la Escudería Castro. Un acto de reconocimiento a la trayectoria de Eduardo Castro, figura emblemática del motociclismo andaluz.

Y a pesar del alto nivel del 'paddock' actual de MotoGP, con un Marco Bezzecchi, Jorge Martín y Pedro Acosta muy fuertes y con opciones reales al título, Cardoso lo tiene claro. "Sí, sí creo", respondía contundentemente el andaluz al ser preguntado sobre si confiaba en la remontada de Marc Márquez, quien cada vez da más motivos para creer en la llegada del ansiado décimo título de campeón mundial.

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