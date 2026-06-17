Jorge Martín desvela su truco para que Ducati no pudiera ver sus datos: "En algunos momentos aflojaba..."

El piloto madrileño salió campeón del mundial en 2024 cuando con una satélite luchaba contra la Ducati oficial de Pecco Bagnaia: "Para que no vieran mis datos...".

En la temporada 2024 un piloto satélite se convirtió en campeón de MotoGP. Fue Jorge Martín con la Pramac, la satélite de Ducati. Y luchó hasta el final contra Pecco Bagnaia, piloto que llevaba la Ducati oficial. El madrileño tuvo que poner encima de la mesa algunas tácticas para que en el otro lado del box no vieran cuáles eran sus planes.

Lo ha contado en el podcast 'Gypsy Tales', donde ha desvelado que llegó a aflojar en algunos momentos para que Pecco y los otros pilotos no revisaran sus datos.

"En Ducati podíamos comparar datos y tenían ocho motos. Así que podía compararme con Pecco, con Enea Bastianini o con Marc Márquez. Si uno iba rápido, podías comparar y decir: 'Vale, ¿qué configuración lleva? Vamos a probar esta configuración'. Así, en un momento dado, llegas a su nivel", explica Jorge, ahora en Aprilia.

Al competir contra Bagnaia, prefería que no pudiera mirar sus datos: "Tener que competir contra Pecco con la misma moto y que él pudiera ver todos mis datos... En algunos entrenamientos, en ciertos momentos del año, tuve que aflojar para que no vieran mis datos. Eso es una locura".

Así era su estrategia: "Pilotaba en plan: 'Vale, voy a apretar en el sector uno y en el sector tres, pero en la siguiente vuelta, en el sector dos y en el sector cuatro'. Y luego lo juntaba todo con mi equipo".

Su objetivo era esconderse para que Ducati no pudiera averiguar dónde era fuerte: "Intentaba esconderme para que no vieran todos los datos".

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