"Tiene la moto"
La sorprendente apuesta de Pedro Acosta por el campeón de MotoGP 2026: No es Márquez ni Bezzecchi
El piloto español ha revelado cuál es su candidato a llevarse el título de campeón, en medio de una temporada muy apretada en la carrera por el primer puesto.
El Mundial de MotoGP 2026 está en su mejor momento. Tras la victoria de Marc Márquez en el GP de Hungría y la caída de Jorge Martín, que arrastró consigo a Marco Bezzecchi y otros pilotos, la diferencia de puntos en la clasificación se ha visto reducida.
En concreto, entre Bezzecchi, quien lidera el campeonato, y Márquez, que se encuentra en quinta posición, tan solo hay 72 puntos de distancia. Y en medio hay tres pilotos que están al acecho: Martín, Fabio Di Giannantonio y Pedro Acosta.
De los cinco primeros, tan solo Acosta es el único que no ha conseguido ganar una carrera. Una obsesión para el de KTM. Pero, a pesar de ello, el piloto murciano ya tiene su candidato a proclamarse campeón del mundo este año.
"Por el momento, diría que Jorge Martín. Ganó dos veces en Le Mans. Parecía que tenía el control absoluto durante todo el fin de semana. Estaba preparado para ganar", asegura Acosta, situando al madrileño como su favorito a grabar su nombre de nuevo en la 'Torre de Campeones', en el podcast 'Gypsy Tales'.
Además, el piloto español ha recalado las dificultades que está atravesando Martín al tener que lidiar con lesiones. "Puede parecer que no está rindiendo a su máximo nivel por las lesiones o porque no está preparado al 100%. Tiene la moto; es cuestión de tiempo que sea un martillo", añade Pedro.
Por último, Acosta ha aplaudido la actuación de su compatriota en el GP de Francia. "Incluso, el domingo recuperó como seis segundos.Con una moto corriente no ganas, menos saliendo séptimo. Además, él lo hizo más difícil porque recuperó unos cuantos segundos a la misma moto con la que corría", concluye.
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