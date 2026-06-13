Duro 'palo' de Acosta a Bagnaia por su rivalidad con Márquez: "Es muy difícil justificar..."

El piloto murciano se ha pronunciado sobre un puesto dentro de la competición que podría ocupar muy pronto, el de compañero del catalán, algo que no es fácil de asimilar.

La rivalidad entre Marc Márquez y Pecco Bagnaia dentro de Ducati es una de las peleas entre compañeros más intensas de todo el ‘paddock’. En la escudería ya están acostumbrados a estar siempre en el punto de mira y más si estás mínimamente exigido a, al menos igualar, a un nueve veces campeón mundial por pilotar la misma moto, como podría ocurrirle al italiano.

Es un debate que lleva dos años dando mucho que hablar en MotoGP y sobre el que Pedro Acosta, joven piloto de KTM, se ha pronunciado duramente tras el Gran Premio de Hungría. "No hay excusas", así de tajante era el murciano con Pecco, a quien Acosta no perdona: "Cuando estás en el mismo 'box', con la misma moto, es muy difícil justificarlo".

"Se dice que tal vez Pecco empezó a sentirse presionado por la presencia de Marc en el 'box", añadía Pedro en ‘Gypsy Tales’. El murciano es consciente de que el puesto de Bagnaia muy probablemente será suyo a partir del año que viene, un gran reto para el que se mostró preparado: "Cuando llega alguien como Marc, todo sube de nivel. La presión también sube".

Luego, comentó la situación que está viviendo Márquez esta temporada, con varios problemas físicos de los que se mostró recuperado en Hungría, firmando un fin de semana impecable.

"No es fácil ser siempre el número uno y ser superado por tu compañero", concluía Acosta. Unas palabras del piloto que evidencian lo complicado que puede ser compartir equipo con un talla mundial como Marc y que ayudan a entender un poco mejor la dificultad extra a la que se enfrentan pilotos como el italiano.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido