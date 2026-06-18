Jorge Martín responde al jefe de Aprilia: "Es su opinión, cada uno tiene la suya..."

Massimo Rivola, jefe de Aprilia, cargó contra Jorge Martín tras lo ocurrido en el Gran Premio de Hungría y ahora el piloto responde.

Tensión en Aprilia después de lo que le ocurrió a Jorge Martín en el Gran Premio de Hungria. Su jefe, Massimo Rivola, dijo que un campeón del mundo no podía cometer ese tipo de errores y ahora el piloto madrileño, dos semanas después y desde el Gran Premio de República Checa, ha respondido.

"Al final, es su opinión. No puedo hacer que todo el mundo comparta la misma. Cada uno tiene la suya", dice en rueda de prensa Martín.

"Pero como dije antes, yo fui el primero que no quería caerme ni llevarme a nadie por delante. Lo siento mucho por los equipos. Sólo quiero aprender de ese error. Esto son las carreras: a veces me pasa a mí; a veces les pasa a otros pilotos. Lo importante es aprender y, por suerte, no pasó nada grave", explica el campeón en el año 2024.

Se sintió muy mal por lo ocurrido: "Después del domingo estaba realmente dolido. Mentalmente me costó mucho aceptar lo que pasó, pero ahora, con la cabeza fría, entiendo que esto son las carreras. Estas cosas pueden pasar. Lo importante para mí es aprender de los errores e intentar ser mejor piloto y mejor persona".

Y le pide a Aprilia "unión" en un momento en el que luchan por el mundial de MotoGP: "Creo que es momento de estar más unidos que nunca. Si estamos unos contra otros, es como dispararnos en el pie, no tiene sentido. Tenemos que ser inteligentes. Yo lo seré".

"Hablé con Marco Bezzecchi después de la carrera dos veces. Fue difícil en ese momento. Hoy, he hablado con Massimo Rivola y estamos en la misma línea. Ahora todo está en la misma dirección", dice Jorge.

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