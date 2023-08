Cinco semanas después, MotoGP vuelve a la acción en Silverstone y también vuelve Marc Márquez. El piloto catalán se perdió las dos últimas carreras largas por lesión y ha aprovechado estas semanas de descanso para recuperar fuerzas.

Ahora, en la previa del GP de Gran Premio de Gran Bretaña, ha concedido una entrevista a 'Motorsport' y aclaró que está mejor físicamente: "De la lesión en las costillas me recuperé muy bien. Lo que más me ha molestado ha sido el tobillo, que lo tenía muy inflamado. En los últimos días he mejorado. Esta última semana ya he podido hacer más moto".

Respecto a sus objetivos en el Mundial, Márquez se olvidó de las victorias: "Comencé el año con el objetivo de luchar por el Mundial, pero por un motivo u otro no estamos preparados hoy por hoy. No puedo afrontar la segunda parte pensando en luchar por los primeros puestos. El objetivo es ser menos explosivo, no buscar resultados, pero con ritmo y tener confianza. Desde Malasia 2022 no acabo una carrera larga".

"Puede que en algún circuito puntual pueda pelear, como fue mi caso en Le Mans o el de Rins en Austin. Pero son situaciones puntuales, así que hay que ser realistas", añadió.

A pesar de este largo periodo sin carreras, Márquez asegura que ha estado al tanto del trabajo de Honda este verano: "He estado conectado tanto con Alberto Puig (jefe del equipo) como con el equipo del test. Stefan Bradl ha estado probando en Misano y Jerez y me dirán exactamente qué ha llegado nuevo a Silverstone. Sé que han estado trabajando, pero luego hay que ver si funciona".

"Veremos en las próximas carreras qué llega y lo más importante es el test de Misano, que es el último que tenemos y es donde se empiezan a probar las motos de cara a 2024", comentó.

Para ese año no podrá contar con la ayuda de Álex Rins, que abandona Honda rumbo a Yamaha en un movimiento que ha sorprendido al '93': "Me extraña porque él mismo dijo que la Honda no era tan mala moto, que se podía ganar con ella. Que en tan poco tiempo piense en marcharse a otra marca me sorprende. Respetamos su decisión".