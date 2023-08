El enfrentamiento dialéctico entre Marc Márquez y Valentino Rossi, añadiendo al entorno del piloto italiano, fue muy intenso durante los años en los que pelearon por victorias en MotoGP. Uccio Salucci, uno de los protagonistas de estos enfrentamientos, ha vuelto a cargar contra el piloto de Cervera.

En declaraciones a 'Sky MotoGP', el director de 'Mooney VR46 ha llamado "egoísta" a Marc y ha descartado que esta situación tenga algo que ver con lo que ocurrió con Max Biaggi.

"No es comparable. Biaggi me caía mal. Pero ahora lo recuerdo todo con simpatía porque es un 'perro', como Vale. Alguien que quiere ganar, a parte de algunas peleas, siempre de forma correcta. Márquez no fue justo, así que estamos hablando de dos cosas completamente diferentes", ha expresado.

Y asegura que su papel en Honda no es el mejor: "Cada vez que hay un test paso por delante de su garaje y echo un vistazo y veo cuatro o cinco chasis en el suelo, cuatro o cinco basculantes. En mi opinión han seguido, también acertadamente, las indicaciones de Márquez. Pero ahora Marc está en apuros...".

"Márquez también ha sido muy egoísta, en el sentido de que cuando ha entendido que algo podría haber ayudado también a los otros pilotos de Honda, lo ha rechazado, porque él lo montaba igual. Esa es mi opinión. Luego no sé, pero volverán pronto", ha sentenciado.