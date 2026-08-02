La increíble reflexión de Acosta sobre Márquez: "Volvió para recuperar lo suyo"

El murciano se rinde al que será su compañero el año que viene y lanza un mensaje de admiración sobre cómo volvió Marc después de su dura lesión en el hombro.

Pedro Acosta será el nuevo compañero de Marc Márquez en Ducati en 2027. Ambos pilotos apuntan a estar en la pelea por el título y prometen ser dos de los grandes favoritos a poder levantar el Mundial.

Acosta es consciente de que no será fácil compartir 'box' con un piloto como Márquez. Aún así, el murciano ha hablado de su futuro compañero dejando claro su admiración por él ensalzando que volviera a competir tras su dura lesión de hombro

"Marc ya no necesitaba hacerlo(volver). Estuvo once o doce años en la fábrica más grande del mundo, le pagaban bien, ya estaba consiguiendo todo lo que había soñado cuando era pequeño, ganar en MotoGP. No necesitaba volver", confiesa Acosta en el podcast 'Gypsy Tales'.

El del Puerto de Mazarrón remarca la decisión que tomó Marc de volver en una escudería satélite como Gresini: " Estuvo años en Honda, luego se fue a un equipo satélite (Gresini), que es algo que yo jamás habría imaginado; ver a Marc sobre una moto satélite. ¿Un ocho veces campeón del mundo en ese momento con un equipo satélite? No es algo normal".

"Para mí lo que hace a Marc uno de los más grandes es el precio que ha pagado por volver. Cuando tienes la corona y la pierdes, debes entender que vienen pilotos más jóvenes como Quartararo, Pecco en su momento, Martín... son tíos como mucho talento. Pero él volvió para recuperar lo que era suyo. Lo consiguió. Es algo para quitarse el sombrero y decir: ‘Tío, nadie se lo merecía más que tú'", concluye Pedro.

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